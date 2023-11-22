Неудобное направление для россиян, – Свитан о проблемах врага на левом берегу Херсона
На юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки левобережной Херсонщины. Украинские морпехи удерживают и постепенно расширяют плацдарм на восточном берегу Днепра.
Российское командование бьет тревогу, поскольку нужно принять серьезное решение – покинуть плацдарм или перебросить военных из Авдеевки и других направлений. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Херсонское направление неудобное для оккупантов.
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Силы обороны могут усугубить положение врага
Свитан объяснил, что россиянам нужно проделать немалый путь, чтобы доставить технику и личный состав для подкрепления на левый берег Херсонской области:
- 600 – 700 километров, если выехать из Ростова и двигаться через Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Олешки или Новую Каховку;
- 300 – 400 километров, если выехать из Тамани и ехать через Керченский мост – Джанкой – Мелитополь или Армянск – Олешки или Новую Каховку.
Маршруты довольно длинные и уже стали опасными. Усугубить проблемы российских войск на левом берегу можно, уничтожив Керченский мост. Тогда у россиян останется только один путь – перебрасывание вооружения из Ростова. Здесь врагу будет сложно наладить логистические цепочки для стабильного снабжения обороняющихся или наступающих на Херсонском направлении войск.
Это неудобное направление для россиян. А для нас получается наиболее вероятное для выполнения боевых действий. "Плечи" поставки короткие на левый и правый берег. Форсирование будет происходить исходя из количества сил, резервов и средств для выполнения таких задач,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Россиянам нужно принять важное решение
Как пояснил Свитан, украинские военные пока создали тактический плацдарм на левобережье без определенных фортификационных сооружений, которые можно покинуть и проводить рейд. А вот оперативный плацдарм невыгоден наступающей стороне. Сначала нужно понять дальнейшее стратегическое направление – Скадовск на берегу Черного моря или Армянск и соответственно вход в Крым.
Только после этого принимать решение для выполнения серьезных мер на левом берегу,
– подчеркнул военный эксперт.
Сейчас же украинские воины выполняют следующие задачи на левобережье:
- отодвигают линию боевого столкновения с россиянами и пытаются обезопасить херсонцев от вражеской работы артиллерии по Херсону и окрестностям;
- пытаются переманить российских военных с Востока – Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Купянска и города Сватово Луганской области.
Свитан о проблемах оккупантов на левом берегу: смотреть видео
Россиянам сейчас не выгодно перебрасывать войско с Востока на левый берег. В то же время оставить плацдармы, которые Силы обороны расширяют на левобережье, тоже не могут.
Сейчас будут суетиться, какое решение принять. Это вызывает нервозность в российских штабах, что нам только на руку,
– подытожил Роман Свитан.
Бои в Херсонской области: что известно
- Морская пехота ВСУ подтвердила, что наши защитники провели серию успешных операций и закрепились на нескольких участках левого берега Днепра. В результате боев оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике.
- В Генштабе заявили, что Силы обороны продолжают ликвидацию личного состава и техники для того, чтобы оттеснить оккупантов как можно дальше от правого берега. В настоящее время военные проводят диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.
- Российские пропагандистские СМИ еще 13 ноября сообщили, что россияне решили перегруппировать войска с левого берега и перебросить их на "более выгодные" позиции.