ЛГБТ, чайлдфри и радикальный феминизм в России хотят приравнять к экстремизму

В России предложили сравнить ЛГБТ-сообщество, радикальный феминизм и чайлдфри с экстремизмом. Соответствующее решение инициировала комиссия по защите детей от деструктивного контента Роскомнадзора.

Предложил это сделать председатель комиссии Андрей Цыганов. Он считал, как говорится в российских СМИ, что нужно расширять права правозащитников.

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"Мы неоднократно предлагали ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фури (поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям", – сказал Цыганов.

По его словам, такое решение якобы защитит детей и подростков от влияния деструктивного контента в интернете.

В России уже были похожи призывы

В России уже призвали запретить радикальный феминизм, чайлдфри и сексуальное образование. В мае 2021 года с такой инициативой выступила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.

Она предложила создать аналитический отдел для борьбы с деструктивным контентом, а сам перечень расширить. Одновременно – признать деструктивными материалами пропаганду:

ЛГБТ-сообщества;

радикального феминизма;

сексуального образования;

ранних сексуальных отношений;

популяризацию абортов.

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