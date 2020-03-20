Льготный проезд отменили в Хмельницком, Полтаве и Запорожье
Еще три города отменили льготный проезд в общественном транспорте, чтобы остановить вспышку коронавируса. Такое ограничение должно уберечь от поездок пожилых людей – наиболее уязвимых к Covid-19.
Хмельницкий городской совет решил отменить льготный проезд в общественном транспорте с 20 марта. Аналогичное решение приняли в Запорожье – с 23 марта. В Полтаве – льготников с 23 марта будут возить только с 11 до 15 часов. Ограничение будет действовать до конца карантина.
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В Запорожье местные власти обратились к владельцам крупных предприятий, чтобы те организовали подъезд своих сотрудников к работе.
Ранее льготный проезд в общественном транспорте отменили в Житомире и Львове. Вообще не функционирует общественный транспорт в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Мукачево и Ужгороде.
Как работает транспорт во время карантина
– Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.
– Остановлено авиа- и железнодорожное сообщение.
– Не работает метрополитен.
– Отменены междугородные пассажирские перевозки.
– Установлено ограничение по количеству пассажиров в общественном транспорте. В маршрутном такси – не более 10, в трамвае и троллейбусе – не более 20.