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      Льготный проезд отменили в Хмельницком, Полтаве и Запорожье

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      Еще три города отменили льготный проезд в общественном транспорте, чтобы остановить вспышку коронавируса. Такое ограничение должно уберечь от поездок пожилых людей – наиболее уязвимых к Covid-19.

      Хмельницкий городской совет решил отменить льготный проезд в общественном транспорте с 20 марта. Аналогичное решение приняли в Запорожье – с 23 марта. В Полтаве – льготников с 23 марта будут возить только с 11 до 15 часов. Ограничение будет действовать до конца карантина.

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      В Запорожье местные власти обратились к владельцам крупных предприятий, чтобы те организовали подъезд своих сотрудников к работе.

      Ранее льготный проезд в общественном транспорте отменили в Житомире и Львове. Вообще не функционирует общественный транспорт в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Мукачево и Ужгороде.

      Как работает транспорт во время карантина
      – Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.
      – Остановлено авиа- и железнодорожное сообщение.
      – Не работает метрополитен.
      – Отменены междугородные пассажирские перевозки.
      – Установлено ограничение по количеству пассажиров в общественном транспорте. В маршрутном такси – не более 10, в трамвае и троллейбусе – не более 20.

      Симптоми коронавірусуСимптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Транспорт Новости Хмельницкого Новости Запорожья Новости Полтавы
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