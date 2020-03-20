Льготный проезд отменили в Хмельницком, Полтаве и Запорожье

Еще три города отменили льготный проезд в общественном транспорте, чтобы остановить вспышку коронавируса. Такое ограничение должно уберечь от поездок пожилых людей – наиболее уязвимых к Covid-19.

Хмельницкий городской совет решил отменить льготный проезд в общественном транспорте с 20 марта. Аналогичное решение приняли в Запорожье – с 23 марта. В Полтаве – льготников с 23 марта будут возить только с 11 до 15 часов. Ограничение будет действовать до конца карантина.

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В Запорожье местные власти обратились к владельцам крупных предприятий, чтобы те организовали подъезд своих сотрудников к работе.

Ранее льготный проезд в общественном транспорте отменили в Житомире и Львове. Вообще не функционирует общественный транспорт в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Мукачево и Ужгороде.

Как работает транспорт во время карантина

– Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.

– Остановлено авиа- и железнодорожное сообщение.

– Не работает метрополитен.

– Отменены междугородные пассажирские перевозки.

– Установлено ограничение по количеству пассажиров в общественном транспорте. В маршрутном такси – не более 10, в трамвае и троллейбусе – не более 20.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала