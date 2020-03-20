Пільговий проїзд скасували в Хмельницькому, Полтаві та Запоріжжі

Ще три міста скасували пільговий проїзд в громадському транспорті, аби зупинити спалах коронавірусу. Таке обмеження повинне уберегти від поїздок людей похилого віку – найбільш вразливих до Covid-19.

Хмельницька міська рада вирішила скасувати пільговий проїзд у громадському транспорті з 20 березня. Аналогічне рішення ухвалили в Запоріжжі – з 23 березня. У Полтаві – пільговиків з 23 березня возитимуть лише з 11 до 15 години. Обмеження діятиме до кінця карантину.

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У Запоріжжі місцева влада звернулася до власників великих підприємств, аби ті організували доїзд своїх співробітників до роботи.

Раніше пільговий проїзд у громадському транспорті скасували у Житомирі та Львові. Взагалі не функціонує громадський транспорт у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Мукачевому та Ужгороді.

Як працює транспорт під час карантину– Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.

– Зупинено авіа- та залізничне сполучення.

– Не працює метрополітен.

– Скасовано міжміські пасажирські перевезення.

– Встановлено обмеження щодо кількості пасажирів в громадському транспорті. У маршрутному таксі – не більше 10, у трамваї та тролейбусі – не більше 20.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу