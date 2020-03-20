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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Пільговий проїзд скасували в Хмельницькому, Полтаві та Запоріжжі

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      Пільговий проїзд скасували ще у трьох містах / Сегодня

      Ще три міста скасували пільговий проїзд в громадському транспорті, аби зупинити спалах коронавірусу. Таке обмеження повинне уберегти від поїздок людей похилого віку – найбільш вразливих до Covid-19.

      Хмельницька міська рада вирішила скасувати пільговий проїзд у громадському транспорті з 20 березня. Аналогічне рішення ухвалили в Запоріжжі – з 23 березня. У Полтаві – пільговиків з 23 березня возитимуть лише з 11 до 15 години. Обмеження діятиме до кінця карантину.

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      У Запоріжжі місцева влада звернулася до власників великих підприємств, аби ті організували доїзд своїх співробітників до роботи.

      Раніше пільговий проїзд у громадському транспорті скасували у Житомирі та Львові. Взагалі не функціонує громадський транспорт у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Мукачевому та Ужгороді.

      Як працює транспорт під час карантинуКарантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.
      – Зупинено авіа- та залізничне сполучення.
      – Не працює метрополітен.
      – Скасовано міжміські пасажирські перевезення.
      – Встановлено обмеження щодо кількості пасажирів в громадському транспорті. У маршрутному таксі – не більше 10, у трамваї та тролейбусі – не більше 20.

      Симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Транспорт Новини Хмельницького Новини Запоріжжя Новини Полтави
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