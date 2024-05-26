Ограничение льгот для военнообязанных украинцев: глава МИД Польши сделал важное заявление

Министр иностранных дел Польши высказался о возможности ограничения льгот для военнообязанных граждан Украины. Чиновник убежден, что должна быть общеевропейская схема.

Об этом Радослав Сикорский заявил в интервью. Глава МИД подчеркнул, Украина должна сказать, что делать в отношении ее граждан.

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"Те люди, которые воюют на фронте, также имеют права"

Украина должна сказать, что она хочет, чтобы мы делали в отношении их граждан. Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. Те люди, которые воюют на фронте, также имеют права человека,

– подчеркнул Сикорский.

Также добавил, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской. Иначе те, кто избегает призыва, начнут "покупать льготы" по всей Европе, убежден глава МИД Польши.

Обратите внимание! Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его государство готово помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. В то же время отметил, что форма подобной помощи в основном зависит от украинской стороны.