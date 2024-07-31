Фотограф Либерова и волонтер Христов попали под обстрел в Торецке
Фотограф Влада Либерова и волонтер Денис Христов попали под обстрел в Торецке Донецкой области. Буквально в метре от фотографа упал FPV-дрон.
Влада Либерова рассказала об этом в сторис. По словам фотографа, Россия ровняет город с землей.
Смотрите также Вероятно, прилеты по базам: в оккупированном Донецке в очередной раз было громко
Влада Либерова и Денис Христов попали под обстрел
Прячемся от FPV-шки в Торецке. Одна уже е**нула в метре от меня, эту решили переждать. КАБы были, FPV-шки были, до**ища ждунов было. Надеемся, мы опубликуем это видео,
– рассказала Влада из укрытия в Торецке.
По словам фотографа, Торецк сейчас – это полный п***ец: "Город ровняют с землей со всего. И п**ер, гражданские, машина эвакуации – просто уничтожают все, что видят".
Российский FPV-дрон упал в метре от фотографа
Момент удара и место, куда спряталась Влада Либерова
Влада Либерова рассказала, что в Торецке людей, которых убила Россия, хоронят в их дворах, потому что на кладбище никто никого везти не будет. Фотограф показала, что весь город в огне.
Либеровы рассказали, что пообщались с местными. К сожалению, там много "ждунов", которые не покидают город и отказываются от эвакуации. Также в городе живут люди, которые боятся эвакуироваться. Все прячутся в подвалах.
Либеровы показали кадры из Торецка: смотрите видео из сторис
Стоит заметить, что Влада Либерова в Торецк заехала с волонтером Денисом Христовым, который эвакуирует людей и животных с прифронтовых территорий. Они вывезли овчарку, 5 попугаев, дедушку, бабушку и двух мужчин.
Муж Влады – фотограф Константин Либеров в Торецк поехал с военными.
На странице в инстаграме фотографов впоследствии появилось сообщение, в котором указано, что ближе к вечеру 30 июля стало понятно – Владу все же контузило и она плохо себя чувствует.
Фотографы поблагодарили людей за поддержку и рассказали, что Торецк держат наши военные, однако это дается огромными усилиями.