Либертарианство и направление социализма, – Стефанчук объяснил, какая идеология у "Слуги народа"

Руслан Стефанчук рассказал, что идеология "Слуги народа" – это либертарианство. И объяснил, что некоторые "слуги" выступают и за направление социализма.

Первый вице-спикер Верховной Рады заверил, что также у партии есть экстралибертарианцы. Об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью.

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Стефанчук очертил идеологию "слуг"

Я как заходил либертарианцем, так и остаюсь, и от своих слов не открещиваюсь. Для меня важно, чтобы государство наконец стало государством-сервисом, чтобы каждый гражданин нашего государства имел возможность реализовать свое видение,

– заверил Стефанчук.

Он также отметил, что открытая экономика – важная. Добавил, что выступает за свободный рынок земли и "свободного человека в свободной стране – это моя идеология и всегда исповедовал ее. Я человек национал-патриотического толка".

"Слуга народа" – это срез украинского общества. У нас есть люди, которые вроде бы с одной стороны либертарианцы, но имеют и направление социализма – мы работаем с ними. У нас есть экстралибертарианци – мы работаем и с ними,

– заверил первый вице-спикер Рады.

Однако пояснил, что они больше тяготеют "к либертарианскому центру – это о нормальном развитии рыночной экономики с честным правилам для всех".

Что этому предшествовало

7 июля крупнейшее в Китае информационное агентство опубликовало заявление Давида Арахамии о коммунистической партии, где он хвалил провластную партию.

Он заверил, что принципы президентской партии Украины и Компартии Китая во многих аспектах совпадают.

Впоследствии Арахамия вместе с главой партии "Слуга народа" Корниенко подготовили видеопоздравление по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.

После этого Александр Корниенко объяснил, что "никто не хвалил китайский общественно-политический строй".

Добавил, что они с Арахамией говорили о том, что Компартия имеет определенные достижения, которые можно проанализировать и сделать выводы. К примеру, достижением он назвал внедрение в стране планирования.