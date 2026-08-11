Не потому, что Украина сделает лучше: что может быть причиной, почему Трамп не дает лицензию на Patriot

Дональд Трамп мог передумать предоставлять Украине лицензию на производство ракет для системы Patriot. По этому поводу звучат разные версии: что США не могут передать эту технологию, поскольку она секретна; опасения американцев, что Украина начнет производить такое оружие дешевле, быстрее и в большем количестве.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, комментируя в эфире 24 Канала информацию о сомнениях Трампа относительно передачи лицензий Украине, напомнил, что США ныне продают американское оружие европейцам для последующей передачи ВСУ по цене, которую устанавливают сами. Это выглядит как убедительная бизнес-модель, когда США – единственный продавец.

Ракеты для Patriot: почему Трамп мог передумать

Будучи единственным продавцом определенных образцов оружия, Соединенные Штаты, как пояснил политолог, могут назначать покупателям совершенно необоснованную цену за свою продукцию и гарантированно ее продавать из-за тотальной зависимости остального мира от этого вооружения.

Учитывая то, что делает Трамп сейчас в отношении Украины и за счет европейцев, я склонен считать, что вариант, при котором можно удешевить технологии, более жизнеспособен. Мы уже неоднократно видели, как американские беспилотники, которые были в Украине, уступали по эффективности украинским, которые производились условно за копейки по сравнению с американской стоимостью. Речь идет не только о США, но и о европейском ВПК,

– подчеркнул Джигун.

Что останавливает Трампа в передаче лицензии: смотрите в видео

В частности, глава немецкого концерна Rheinmetall Паппергер в марте 2026 года имел неосторожность заявить, что якобы украинские дроны изготавливают домохозяйки на кухне. Но эти БпЛА уничтожают технику, которую производят десятилетиями и за сотни миллионов долларов.

Поэтому, по словам политолога, очевидно, что способность украинского инженера, военного, предпринимателя найти возможности для того, чтобы в условиях выживания создать лучший из возможных вариантов и удешевить его для себя и для страны, очень жизнеспособна.

Опасаясь потерять огромные рынки сбыта своей продукции или получить конкурента, она может резать глаз и вызывать нервозность у руководителей таких больших оборонных предприятий. Но опять же, опираясь на материал The Telegraph, они говорят, что даже несмотря на нежелание, все же политическая воля Трампа здесь определяющая. Если бы он сказал, что нужно предоставить Украине лицензию, то эти компании, стиснув зубы, сделали бы это, потому что они готовы к этому и понимают, что это важно,

– пояснил Джигун.

Поэтому он склоняется к мнению, что в этом вопросе основная доля ответственности лежит на американском президенте и на его желании или нежелании помочь Украине получить преимущество в этой войне.

Трамп утратил интерес к переговорам по Украине

Джигун высказал мнение, что Трампу сегодня не слишком интересно активно участвовать в переговорном процессе с целью завершения войны в Украине, несмотря на то, что с разной эффективностью проходят встречи с украинскими делегациями и появляются сообщения о возможном приезде в Украину его спецпосланников. Однако сказать, что он, разочаровавшись в Путине, начал применять действенные санкции против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, не приходится.

Даже тот законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей, не является императивным. То есть он не есть обязательным для Трампа,

– пояснил Джигун.

Документ дает ему полномочия иметь юридические основания для введения ограничений против России и ее торговых партнеров, но не обязывает президента США это делать. То есть решение остается на его усмотрение. Политолог считает, что именно это больше всего устраивает Трампа в принятии этого законопроекта.