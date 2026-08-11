Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, коментуючи в етері 24 Каналу інформацію про сумніви Трампа щодо передачі ліцензій Україні, нагадав, що Штати нині продають американську зброю європейцям для передачі потім ЗСУ за ціну, яку встановлюють самі. Це виглядає як переконлива бізнес-модель, коли США – єдиний продавець.

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Як єдиний продавець певних зразків зброї Сполучені Штати, як пояснив політолог, можуть називати для покупців абсолютно необґрунтовану вартість за свою продукцію і гарантовано її продавати через тотальну залежність решти світу від цього озброєння.

Зважаючи на те, що робить Трамп зараз щодо України та за рахунок європейців, я схильний вважати, що варіант із тим, що можна здешевити технології, більш життєздатний. Ми вже неодноразово бачили, як американські безпілотники, які були в Україні, перебивалися ефективністю українськими, які робилися умовно за копійки відносно американської вартості. Це не тільки про США, але й про європейський ВПК,

– підкреслив Джигун.

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Зокрема, очільник німецького концерну Rheinmetall Паппергер у березні 2026 року мав необережність сказати про те, що начебто українські дрони виготовляють домогосподарки на кухні. Але ці БпЛА руйнують техніку, яку виробляють десятками років та за сотні мільйонів доларів.

Тому, зі слів політолога, очевидно, що спроможність українського інженера, військового, підприємця знайти можливості для того, аби в умовах виживання зробити найкращий із можливих варіантів і здешевити його для себе і для країни, дуже життєздатна.

Боячись втратити величезні ринки збуту своєї продукції або отримати конкурента, вона може муляти око і призводити до нервування очільників таких великих оборонних підприємств. Але знову ж таки, покладаючись на матеріал The Telegraph, вони кажуть, що навіть попри небажання, все ж таки політична воля Трампа тут визначальна. Якщо він сказав би, що потрібно надати Україні ліцензію, то ці компанії, зціпивши зуби, це зробили б, бо вони готові до цього і розуміють, що це важливо,

– пояснив Джигун.

Тому він схиляється до думки, що в цьому питанні основна доля відповідальності лежить на американському президентові та на його бажанні чи небажанні допомогти Україні отримати перевагу у цій війні.

Трамп втратив інтерес до переговорів щодо України

Джигун висловив думку, що Трампу сьогодні не надто цікаво активно долучатися в перемовний процес задля завершення війни в Україні попри те, що спостерігається з різною ефективністю зустрічі з українськими делегаціями, розповіді про можливий приїзд до України його спецпосланців. Однак сказати, що він, розчарувавшись у Путіні, почав застосовувати дієві санкції проти Росії, аби всадити її за стіл переговорів, не доводиться.

Навіть той законопроєкт, який зараз на розгляді в Палаті представників, не є імперативним. Тобто він не є зобов'язальним для Трампа,

– пояснив Джигун.

Документ дає йому повноваження мати юридичні основи для введення обмежень проти Росії і її торговельних партнерів, але не зобов'язує президента США це робити. Тобто це залишається на його розгляд. Політолог вважає, що саме це найбільше влаштовує Трампа в ухваленні цього законопроєкту.