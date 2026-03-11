О таком глава государства рассказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.
Смотрите также Год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали, – Зеленский о "картах", которые имеет Украина
Как война трансформировала личную жизнь Зеленского?
Во время разговора с журналистом президент заявил, что сейчас чувствует себя прежде всего руководителем государства и сравнил свою роль с ответственностью водителя школьного автобуса, который отвечает за каждую жизнь в салоне.
Зеленский откровенно рассказал, что почти не имеет времени для семьи и признался, что почувствовать себя просто сыном ему удается только во время редких звонков матери.
Я чувствую, в основном чувствую ответственность. Вот почему я чувствую себя президентом. Но после этой работы я буду чувствовать себя отцом, надеюсь. Больше похож на отца,
– сказал Зеленский.
Что еще известно о жизни Зеленского сейчас?
В материале New York Times за 9 марта Владимир Зеленский признался, что с началом войны в Украине его сон длится в среднем пять часов в сутки.
Также стало известно, что президент употребляет немалое количество кофе за день. Один из его советников сообщил, что Зеленский выпивает десять или более чашек.