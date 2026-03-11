Про таке глава держави розповів у інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.

Як війна трансформувала особисте життя Зеленського?

Під час розмови із журналістом президент заявив, що нині відчуває себе передусім керівником держави й порівняв свою роль із відповідальністю водія шкільного автобуса, який відповідає за кожне життя у салоні.

Зеленський відверто розповів, що майже не має часу для родини й зізнався, що відчути себе просто сином йому вдається лише під час рідкісних дзвінків матері.

Я відчуваю, здебільшого відчуваю відповідальність. Ось чому я почуваюся президентом. Але після цієї роботи я почуватимусь батьком, сподіваюся. Більше схожий на батька,

– сказав Зеленський.

Що ще відомо про життя Зеленського зараз?