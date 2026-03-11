Будто водитель школьного автобуса: Зеленский откровенно рассказал об изменениях жизни с началом войны

Президент Владимир Зеленский признался, что полномасштабное вторжение существенно изменило его личную жизнь. Сейчас он прежде всего чувствует ответственность за государство и редко имеет возможность побыть с семьей.

О таком глава государства рассказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.

Как война трансформировала личную жизнь Зеленского?

Во время разговора с журналистом президент заявил, что сейчас чувствует себя прежде всего руководителем государства и сравнил свою роль с ответственностью водителя школьного автобуса, который отвечает за каждую жизнь в салоне.

Зеленский откровенно рассказал, что почти не имеет времени для семьи и признался, что почувствовать себя просто сыном ему удается только во время редких звонков матери.

Я чувствую, в основном чувствую ответственность. Вот почему я чувствую себя президентом. Но после этой работы я буду чувствовать себя отцом, надеюсь. Больше похож на отца,

– сказал Зеленский.

Что еще известно о жизни Зеленского сейчас?