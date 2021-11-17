Личного врача Саакашвили не пустили к нему в тюрьму

К задержанному политику Михеилу Саакашвили не допускают личного врача. Медик получает разрешение на посещение, только когда политику становится значительно хуже. Иногда врач вынужден ждать возле пенитенциарного заведения по несколько часов.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Врач ожидает по 5 – 7 часов возле входа в тюрьму

О том, что он не может попасть к своему пациенту, Ника Кипшидзе рассказал сам. Врач отметил, что иногда вынужден ожидать по 5 – 7 часов возле входа в тюрьму. Однако разрешение ему выдают только тогда, когда Саакашвили становится гораздо хуже.

В анализах Саакашвили – критические показатели

Денисова отметила, что в последних анализах экс-президента Грузии был обнаружен критически низкий уровень калия. Этот дефицит приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Сам необходимые препараты принимать Саакашвили отказывается – из-за недопуска личного врача.

В тюрьме не могут обеспечить нужное лечение, – врач

Саакашвили готов прекратить голодовку, если его переместят в многопрофильную гражданскую больницу.

Капшидзе отметил, в тюремной больнице не смогут, как следует, вывести политика из голодовки. Даже в Грузии нет медиков с необходимой специальностью и опытом.

Ранее Европейский суд требует от Грузии предоставить Саакашвили необходимую помощь

Что известно о состоянии Саакашвили:

Саакашвили вернулся в Грузию в канун первого тура местных выборов.

В Батуми политика задержали, так как он осужден по многим уголовным делам.

Экс-президент сразу объявил голодовку.

С просьбой прекратить голодовку к Саакашвили обратился мэр Львова Андрей Садовый. Саакашвили ответил ему в письме.

Лечиться в тюрьме политик отказывается. По информации адвокатов и омбудсмена Людмилы Денисовой, его состояние стремительно ухудшается.

14 ноября к политику не впустили консилиум врачей, который сформировали в Минздраве Грузии.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

К гражданину Украины Михеилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе!

Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5 – 7 часов у входа в тюрьму N 18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили.

При последнем посещении в анализах Михеила был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

Стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михеил отказался их принимать.

Врач отметил, что Михеил готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если он будет помещен в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки.

Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы N 18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию.

После завершения встречи в 23:00, Ника вернулся к тюрьме в ожидании возможности допуска к Михеилу Саакашвили. Двухчасовое ожидание не дало результатов – разрешение на посещение так и не было предоставлено.

Сегодня Ника Кипшидзе будет продолжать попытки увидеть Михеила.