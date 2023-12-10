Лидер ХАМАС сбежал с севера Газы, укрывшись в гуманитарном конвое, – СМИ
Источник:The Times of Israel
Лидер боевиков ХАМАС Яхья Синвар сбежал с севера Газа на юг. Он скрылся в гуманитарном конвое.
Соответствующую информацию журналистам сообщил неназванный израильский чиновник. В начале ноября СМИ писали, мол, лидер ХАМАС находится в своем бункере, окруженный израильскими военными.
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Где находится лидер боевиков ХАМАС
Синвар сбежал из города Газа и направился в Хан-Юнис на юге анклава на машине, обеспечивавшей "гуманитарное прикрытие",
– заявил чиновник.
Он пояснил, что публикация более точных сведений о транспортном средстве запрещена. Израильская сторона считает, что лидер боевиков Синвар по-прежнему находится в Хан-Юнисе. В частности, он сидит в одном из туннелей, пролегающем под городом.
Последние новости о войне между ХАМАС и Израилем
- Вооруженные силы Израиля продолжают операцию "Стальные мечи" против боевиков ХАМАС. Между сторонами было несколько дней прекращения огня для возвращения заложников.
- Уже в начале декабря ЦАХАЛ заявил, что вошел на юг Газы. Одна из задач этой операции – выявить места, где боевики держат израильских заложников. Израильской армии уже удалось взять под контроль туннели, в которых находятся командиры ХАМАС. Армия обороны Израиля также занимается уничтожением подземной инфраструктуры палестинских террористов по всей территории Сектора Газа.
- Израильская армия сообщила 9 декабря, что многие члены группировки ХАМАС сдались в плен Израилю. Они передали ЦАХАЛ свое оружие и снаряжение.