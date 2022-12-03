Лидер венгерской партии Йоббик извинился перед Украиной за участие в псевдовыборах в Донецке
Источник:"Европейская правда"
Президент венгерской партии "Йоббик", депутат Европарламента Мартон Дендьоши попросил прощения у Украины. Речь идет о визите в оккупированный Россией Донбасс в 2015 году.
Лидер венгерского "Йоббика" извинился перед Украиной за поездку на Донбасс
В 2015 году ему запретили въезд в Украину после того, как он уехал в качестве "наблюдателя" на псевдовыборы в оккупированной части Донецкой области. Он извинился за этот визит, заявив, что не понимал скрытых намерений России и слишком увлекся поиском союзников, а теперь подобного не повторил бы.
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Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это… Да, вы правы, это требует объяснений… Сейчас я бы этого уже не сделал и я извиняюсь за это,
– сказал Дёндьоши.
Говоря о том времени, он заявил, что правительство времен президента Украины Петра Порошенко совершило "ужасную ошибку", усиливая позиции государственного украинского языка. И на этом фоне Будапешт ощутил свою солидарность с Москвой. Тогда, по его словам, была только одна страна, которая признала эту проблему и была готова поддержать Венгрию – заявлениями, политически, дипломатично, защищая также свое меньшинство в Украине, – это была Россия.
И, к сожалению, я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы не делал этого, не поехал бы в Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала,
– объяснил он.
Политик заверил, что сейчас полностью на стороне Украины в этой войне.
Псевдореферендумы на оккупированных территориях
- Оккупанты продолжают проводить пропагандистское шоу в виде псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины. Россияне теперь ходят по местам массовых скоплений людей и требуют "голосовать".
- Оккупанты заставляют военнопленных украинцев участвовать в так называемом "референдуме". В Офисе Президента подчеркнули, что это процедура "узаконенного" насилия.
- В СБУ перехватили разговор кафиров, который проливает свет на так называемые "референдумы". По телефону общались жители временно захваченных территорий, в которых есть родные среди "руководства л/днр". Судя по разговору, результаты квазиреферендумов "подвели" еще в начале сентября.
- В конце сентября оккупанты активизировались над работой по проведению псевдореферендума на захваченных территориях Украины. Ранее захватчики хотели провести "референдум" на Донбассе в е-формате, несмотря на отсутствие света, однако передумали.