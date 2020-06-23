Общение между председателем Житомирской областной ячейки партии Шария Сергея Никулина и участниками АТО закончилось избиением и применением слезоточивого газа.

Инцидент произошел в понедельник, 22 июня. Двое участников АТО пришли в торговый центр, где партия Шария имеет свой областной центр в Житомире. Однако само общение оказалось довольно коротким. Уже через мгновение оно переросло в драку, где Сергей Никулин решил использовать слезоточивый газ, пишет 24 канал.

К слову Моего сына затаскали по судам: как партия Шария легализует деньги и подставляет людей

Однако это не слишком остановило участника АТО, который несколькими ударами повалил на землю представителя партии прокремлевского блогера. После чего продолжал наносить удары по нему руками и ногами. И Никулину удалось вырваться и убежать.

Смотрите видео драки между представителем партии Шария и ветераном "Азова" (осторожно, сцены насилия, 18+)

После этого на место происшествия была вызвана полиция. По данному факту открыто уголовное производство с признаками правонарушений по статьям 194 (повреждение имущества) и 125 (легкие телесные повреждения). Продолжается установление причастных лиц и их место нахождения.

Смотрите видео начала конфликта (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

В телеграмм-канале "ОпустиВату" написали, что представителем "Азова" является "Рома Сатана". А пришел он к представителям прокремлевского блогера, чтобы выяснить ситуацию с нападениями на участников АТО сторонниками партии после их собрания 17 июня в Киеве. Зато 18 июня, когда сторонники партии вернулись по своим домам, в Харькове уже избили их.

Стоит отметить, что сам Анатолий Шарий, который является прокремлевским блогером, с Украины сбежал еще в 2012 году. И до сих пор скрывается за границей.