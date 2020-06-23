Спілкування між головою житомирського обласного осередку партії Шарія Сергія Нікуліна та учасниками АТО закінчилося побиттям та застосуванням сльозогінного газу.

Інцидент трапився в понеділок, 22 червня. Двоє учасників АТО прийшли до торгового центру, де партія Шарія має свій обласний осередок в Житомирі. Однак саме спілкування виявилося доволі коротким. Вже за мить воно переросло в бійку, де Сергій Нікулін вирішив використати сльозогінний газ, пише 24 канал.

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Однак це не надто зупинило учасника АТО, який декількома ударами повалив на землю представника партії прокремлівського блогера. Після чого продовжував завдавати удари по ньому руками та ногами. Та Нікуліну вдалося вирватися та втекти.

Дивіться відео бійки між представником партії Шарія та ветераном "Азову" (обережно, сцени насилля, 18+)

Після цього на місце події було викликано поліцію. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження з ознаками правопорушень за статтями 194 (Пошкодження майна) та 125 (Легкі тілесні ушкодження). Триває встановлення причетних осіб та їх місце перебування.

Дивіться відео початку конфлікту (обережно, ненормативна лексика, 18+)

В телеграм-каналі "ОпустиВату" написали, що представником "Азову" є "Рома Сатана". А прийшов він до представників прокремлівського блогера, щоб з'ясувати ситуацію з нападами на учасників АТО прихильниками партії після їх зібрання 17 червня в Києві. Зате 18 червня, коли прихильники партії повернулися по своїх домівках, в Харкові вже побили їх.

Варто відзначити, що сам Анатолій Шарій, який є прокремлівським блогером, з України втік ще у 2012 році. І до цього часу переховується за кордоном.