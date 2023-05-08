Другого объяснения нет: почему лидеры некоторых стран приедут к Путину на парад 9 мая

В Москве на 9 мая готовят очередной парад, на который должны приехать 5 лидеров стран ОДКБ. Скорее всего, президенты согласились посетить Россию из-за газового шантажа Кремля.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов. По его словам, лидеры, которые согласились приехать, решили, что лучше "один день стыда", чтобы не остаться без газа.

Читайте также В России растут опасения на фоне подготовки к 9 мая: Reuters назвало, что беспокоит Кремль

"Это классика: "Если не будут брать – отключим газ". Поэтому эти президенты подумали: "Опозорюсь один день, но газ не отключат". Другого я объяснения не нахожу", – предположил он.

Большая политическая ошибка Токаева

Мурзагулов убежден, что гражданам Казахстана точно не понравится, если их президент Касим-Жомарт Токаев посетит парад в Москве 9 мая.

Уверен, если он действительно туда приедет, народ Казахстана скажет ему все, что думает об этом. Это большая политическая ошибка. Думаю, что это было сделано под каким-то давлением,

– считает политтехнолог.

Оппозиционер также обратил внимание, что сначала о визите самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не объявляли официально. Недавно появилась информация о том, что белорусский диктатор уже в Москве. По мнению Музагулова, его тоже все-таки заставили приехать.

Мурзагулов о параде в Москве 9 мая: смотрите видео

Не совсем "прогнулись" под Путина

На парадах "победобесия" российский диктатор Владимир Путин всегда одевает георгиевскую ленту, ставшую символом российской агрессии и "русского мира". Лидеры других государств берут ленты с цветом своих флагов.

"Георгиевская лента стала символом кровавой войны. Их (президентов – 24 Канал) заставили приехать через газ или что-то другое. Однако совсем "прогнуться" под Путина и разделить с ним символ захватнической войны – у адекватных людей нет желания", – сказал Ростислав Мурзагулов.

Лидеры 5 стран посетят парад в Москве 9 мая