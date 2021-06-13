Обеспокоены нападениями на права человека: "Большая семерка" обратилась к режиму Лукашенко

Страны "Большой семерки" обратились к режиму самопровозглашенного президента Беларуси. Александра Лукашенко призвали изменить курс политики и согласиться на проведение честных президентских выборов.

В то же время страны G7 пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по итогам саммита в Корнуолле.

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"Мы глубоко обеспокоены постоянными атаками белорусской власти на права человека, основные свободы и международное право, примером чего является принудительная посадка полета рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы", – говорится в заявлении G7.

Что пообещали в G7

Страны "Большой семерки" пообещали работать вместе в вопросе привлечения к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Это будут пытаться сделать путем введением санкций в частности. Также на саммите пообещали продолжить поддержку в Беларуси:

гражданского общества;

независимых СМИ;

прав человека.

"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); вступать в содержательный диалог со всеми секторами общества; провести новые свободные и честные выборы", – обратились к режиму в G7.

Инцидент с самолетом Ryanair: кратко

23 мая режим Александра Лукашенко принудительно посадил самолет Ryanair в Минске. На борту находились оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, которых сразу задержали.

На соответствующие события резко отреагировало международное сообщество. Соединенные Штаты и Европа сообщили о начале работы относительно новых санкций. В то же время ряд стран, и Украина в частности, приостановили авиасообщение с Беларусью.