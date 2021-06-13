Лидеры G7 требуют наказать виновных в сбитии самолета МАУ в Иране

Руководители стран "Большой семерки" отметили, что необходимо привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета МАУ в Иране. Кроме того, политики обеспокоены из-за нарушения прав в Иране.
Политики обратились к Ирану. Призвали прекратить деятельность, связанную с баллистическими ракетами. Она противоречит резолюции Совета Безопасности ООН и другим соответствующим резолюциям.
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О чем говорилось в коммюнике
Лидеры G7 поддерживают усилия, направленные на достижение открытости, ответственности и правосудия для жертв самолета МАУ, который сбил Иран в январе 2020 года.
Политики обеспокоены из-за постоянных нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: последние новости
- Канадский суд в 2020 году официально признал авиакатастрофу террористическим актом.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в мае 2021 года заявил, что Украина поддерживает версию Канады.
- Еще 2 июня украинская сторона начала переговоры с Ираном относительно сбитого рейса МАУ.
- По состоянию на июнь 2021 года иранская сторона предложила выплатить украинским семьям жертв по 150 тысяч долларов.