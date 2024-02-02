Лиев хочет пройти детектор лжи, чтобы доказать, что не воровал средства на снаряды для ВСУ
Источник:Александр Лиев
Бывший чиновник Минобороны Александр Лиев заявил о готовности пройти публичный полиграф, чтобы подтвердить свою невиновность. Мужчину подозревают в завладении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для армии.
Экс-глава департамента Министерства обороны Лиев пригласил присоединиться к "эксперименту" всех представителей медиа.
Смотрите также Александр Педан объяснил, почему поддержал Лиева, которого подозревают в хищении средств ВСУ
Лиев идет на полиграф, чтобы "пролить свет"
Так, на своей странице в фейсбуке чиновник сообщил о том, что в понедельник, 5 февраля, пройдет публичный полиграф. О месте проведения он пообещал сказать позже, после аккредитации представителей СМИ.
Я решил пройти "Полиграф". Публично. Я обратился к Всеукраинской ассоциации полиграфологов, они рассмотрели мое обращение и подтвердили готовность по проведению психофизиологического исследования их специалистами,
– говорится в заявлении Лиева.
Экс-чиновник Минобороны заверил, что даст ответы на все вопросы, которые "лежат в фабуле подозрения, врученной ему 27 января".
Вопросы, на которые планирует ответить экс-чиновник Минобороны / Фото Facebook Лиева
Хищение средств Минобороны: что известно о громком деле
- 27 января СБУ провела обыски должностных лиц Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". Пятерым фигурантам сообщили о подозрении в хищении средств Минобороны.
- Следствие установило, что в октябре 2022 года подозреваемые в деле заключили с Министерством обороны контракт на поставку 100 тысяч минометных снарядов иностранного производства.
- Боеприпасы так и не поставили, однако Минобороны перечислило поставщику – компании "Львовский арсенал" – 97 процентов суммы, предусмотренной соглашением. Также часть суммы вывели на счета иностранной структуры.
- Известно, что одного из фигурантов дела – Александра Лиева – задержали при попытке сбежать за границу.
- 29 января Высший антикоррупционный суд Украины не смог избрать ему меру пресечения. Прокуроры просили о содержании под стражей с залогом в 286 миллионов гривен.