Кража на снарядах для ВСУ: экс-чиновник Минобороны Лиев прошел полиграф и один раз "промахнулся"

Недавно СБУ разоблачила масштабное хищение государственных средств на закупках снарядов для ВСУ. В нем, в частности, подозревают бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева.

Чтобы доказать свою невиновность, чиновник объявил о готовности публично пройти детектор лжи.

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Один раз сказал неправду

Лиев прошел полиграф дважды. Впервые – 2 февраля и второй раз – 5 февраля. Второй раз проверка происходила при участии представителей СМИ.

Известно, что полиграф организовало юридическое объединение "Всеукраинская ассоциация полиграфологов".

Каждый раз экс-чиновник Минобороны отвечал на вопросы, которые "лежат в фабуле подозрения, врученного ему 27 января".

Что спрашивали у Лиева

Получали ли вы неправомерную выгоду по результатам заключенных контрактов с ООО "Львовский арсенал" – "Нет", достоверная информация.

Были ли вы знакомы с руководителем ООО "Львовский арсенал" Юрием Збитневым на время заключения контракта? – "Нет", достоверная информация.

Были ли вы знакомы с руководителем Sevotech Хорошаевым на момент заключения контракта? – "Нет", достоверная информация.

Знали ли вы на время подписания контракта с "Львовским арсеналом", что этот контракт не будет выполнен? – "Нет", достоверная информация.

Получали ли вы указание от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом" – "Нет", недостоверная информация.

Настаивали ли вы на включении в контракт положений о штрафных санкциях – "Да", достоверная информация.

Выезжали ли вы за границу в январе 2024 года с целью сокрытия от следствия? – "Нет", достоверная информация.

По результатам проверки, получается, что Лиев сказал неправду один раз. Он отрицал, что получил указвику от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом". Впрочем, детектор лжи говорит, что чиновник здесь слукавил.

Бывший чиновник Минобороны также сообщил журналистам, что будет просить следствие провести полиграф в Институте судебной экспертизы.

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