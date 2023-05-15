"Надо сажать за решетку": в Кремле предлагают наказывать мобилизованных за переход к вагнеровцам

В России продолжается противостояние так называемой ЧВК "Вагнера" и регулярных частей армии окупантов. Так, в сети распространяют видео, где кремлевский прихвостень Виктор Соболев предлагает заключать в тюрьму мобилизованных россиян, если те решили стать вагнеровцами.

Кремлевский генерал также отметил, что все вербовки, которые осуществляет Пригожин среди российских военных, незаконны. Поэтому за переход к "Вагнеру" солдатам может грозить до 15 лет тюрьмы.

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Российский депутат Соболев высказался по поводу ЧВК "Вагнера"

Оккупант отметил, что такое формирование, как "частная военная компания" вроде бы незаконно. Российский генерал совершенно не понимает, какие задачи вообще выполняют наемники разных ЧВК.

Кроме того, прихвостень Кремля отметил, что Россия должна иметь "абсолютную монополию на создание, развитие и применение своих вооруженных сил". Поэтому, по его мнению, никаких военных кампаний типа Вагнера не может быть в принципе.

Захватчик также рассказал, что мобилизованные солдаты не могут самостоятельно покидать свою воинскую часть. То есть, если россиян призвали в армию, то они должны выполнять задачи, которые поставило им военное командование, а не идти самовольно на фронт.

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