Это очень напугает, – полковник запаса сказал, что наведет панику на верхушку Кремля

Начав полномасштабное вторжение против Украины, Россия обрекла себя на очень неприятные последствия. Причастные к войне россияне теперь гибнут не только на фронте, но и по всей стране.

Так, в результате взрыва автомобиля недалеко от Москвы погиб генерал Ярослав Москалик. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такая судьба ждет всех военных преступников России. Впрочем, стать настоящим ударом для российской верхушки может стать не это.

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Какие действия Украины напугают кремлевские элиты

В ночь с 17 на 18 апреля в Брянске ликвидировали ведущего российского конструктора Евгения Ритикова. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы. Несколькими днями позже, 25 мая, в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Его машину взорвали, вероятно, установив газовый баллон внутри. Москалик был заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба российской армии.

Министерство иностранных дел России заявило, что к этому причастны украинские спецслужбы, то же время в Украине официально не комментировали ликвидацию россиян.

Это уже рутинная работа. Начинают сначала работать по низменным звеньям, а потом это уже доходит до верхушки и это – выходит в информационное пространство. Но выбивание таких управленцев не нанесет серьезного удара по России пока,

– отметил Роман Свитан.

Военный эксперт уточнил, что на подобные должности есть целая очередь желающих, поэтому замена таких ликвидированных россиян происходит очень быстро. Соответствующие операции украинских спецслужб могут даже вызвать радость у россиян, ведь есть возможность оперативно подняться по карьерной лестнице.

"С этой точки зрения, ликвидация Ритикова или Москалика не слишком испугает или пошатнет российские элиты. А вот что действительно их напугает – это удары баллистическими ракетами по Москве, потому что это создает совсем другой уровень опасности", – объяснил Свитан.

Впрочем, ликвидация причастных к войне россиян будет продолжаться и в дальнейшем. Вряд ли ответственности военные преступники из России могут избежать даже через годы после завершения войны.

Добавим, что Ярослав Москалик стал десятым генералом, который погиб с начала полномасштабной войны России против Украины.