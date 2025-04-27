Так, внаслідок вибуху автомобіля неподалік Москви загинув генерал Ярослав Москалик. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що така доля чекає на усіх воєнних злочинців Росії. Втім стати справжнім ударом для російської верхівки може стати не це.

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Які дії України нажахають кремлівські еліти

У ніч з 17 на 18 квітня у Брянську ліквідували провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби. Кількома днями пізніше, 25 травня, у Підмосков'ї загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Його автівку підірвали, ймовірно, встановивши газовий балон всередині. Москалик був заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу російської армії.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що до цього причетні українські спецслужби, водночас в Україні офіційно не коментували ліквідацію росіян.

Це вже рутинна робота. Починають спочатку працювати по низинних ланках, а потім це вже доходить до верхівки і це – виходить в інформаційний простір. Але вибивання таких управлінців не завдасть серйозного удару по Росії наразі,

– зауважив Роман Світан.

Військовий експерт уточнив, що на подібні посади є ціла черга охочих, тож заміна таких ліквідованих росіян відбувається дуже швидко. Відповідні операції українських спецслужб можуть навіть викликати радість у росіян, адже є можливість оперативно піднятися по кар'єрній драбині.

"З цього погляду, ліквідація Ритікова чи Москалика не надто злякає або ж похитне російські еліти. А ось що справді їх нажахає – це удари балістичними ракетами по Москві, бо це створює зовсім інший рівень небезпеки", – пояснив Світан.

Втім ліквідація причетних до війни росіян триватиме й надалі. Навряд чи відповідальності воєнні злочинці з Росії можуть уникнути навіть за роки після завершення війни.

Додамо, що Ярослав Москалик став десятим генералом, який загинув з початку повномасштабної війни Росії проти України.