Подполковник Израиля в запасе оценил риск обострения на Востоке после ликвидации лидера ХАМАС

Один из лидеров ХАМАС Исмаил Гания был ликвидирован в Иране. Об этом событии стало известно 31 июля. В Корпусе стражей революции Ирана пообещали жесткий ответ на это убийство.

Террористическая организация обвиняет в ликвидации своего лидера Израиль, однако там официально не комментировали это событие. Израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден рассказал 24 Каналу, что пока неизвестно, кто причастен к убийству главы ХАМАСа.

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Риск обострения ситуации на Востоке

Арие Зайден отметил, что теоретическая вероятность эскалации на Востоке возможна всегда, однако процент небольшой. Исмаил Гания палестинец и суннит, который находился в гостях у шиитов в Иране.

Неизвестно готовы ли люди с разными религиями защищать друг друга. У них есть единственный враг, который объединяет их. Это Израиль и Соединенные Штаты Америки,

– сказал израильский политолог.

Он предположил, если после ликвидации лидера ХАМАСа не было никакой реакции в течение десяти часов, то неизвестно будет ли она и в дальнейшем.

По словам Зайдена, если в Иране захотят ответить эффективно на это событие, то возможностей может быть много. Однако готовых сценариев там нет.