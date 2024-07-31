Терористична організація звинувачує у ліквідації свого лідера Ізраїль, проте там офіційно не коментували цю подію. Ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден розповів 24 Каналу, що поки невідомо, хто причетний до вбивства очільника ХАМАСу.

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Ризик загострення ситуації на Сході

Аріє Зайден зазначив, що теоретична ймовірність ескалації на Сході можлива завжди, проте відсоток невеликий. Ісмаїл Ганія палестинець та суніт, який перебував у гостях у шиїтів в Ірані.

Невідомо чи люди із різними релігіями готові захищати одне одного. У них є єдиний ворог, який об'єднує їх. Це Ізраїль та Сполучені Штати Америки,

– сказав ізраїльський політолог.

Він припустив, якщо після ліквідації лідера ХАМАСу не було жодної реакції впродовж десяти годин, то невідомо чи вона буде і надалі.

За словами Зайдена, якщо в Ірані захочуть відповісти ефективно на цю подію, то можливостей може бути багато. Однак готових сценаріїв там немає.