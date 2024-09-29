Руководил организацией 32 года: какое значение имеет ликвидация лидера "Хезболлы" Насраллы

Ликвидированный во время авиаудара в Бейруте лидер "Хезболлы" Хасан Насралла был фигурой эпохальной. Он поднял эту группировку с участием Ирана на качественно новый уровень. Десятки миллиардов долларов, множество вооружения, десятки тысяч профессиональных боевиков – все это было именно за время правления Насраллы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, добавив, что "Хезболла" получила статус, когда не только в заметной степени контролировала политическую ситуацию в Ливане, но и вызывала страх у лидеров разных стран. По его словам, Насралла был одной из самых влиятельных фигур на Ближнем Востоке, иранцы уже его воспринимали не как марионетку, а равноценного союзника.

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Смерть Насраллы – потрясение для "Хезболлы"

Военный обозреватель отметил, что Иран создал "Хезболлу" в начале 80-х годов, она опирается на шиитскую общину Ливана, это ориентировочно 40% населения этой страны. Расцвет группировки приходится именно на период правления Насраллы.

Шарп подчеркнул, что на руках Насраллы и его организации кровь многих израильтян. Еще в 90-е годы "Хезболла" при абсолютном содействии Ирана взорвала сначала посольство Израиля в Аргентине, а затем здание еврейской общины, тогда погибло более сотни человек. Не стоит забывать и о теракте в Бургасе в 2012 году, когда взорвали израильских туристов.

"Это был человек с большими способностями, харизмой, поэтому его смерть – это потрясение для "Хезболлы". Это должно повлиять на ход жизни в регионе. Хасан Насралла – не просто генеральный секретарь "Хезболлы", а человек, который руководил организацией 32 года. Сотни миллионов людей на Ближнем Востоке относятся к нему с ненавистью и отвращением, потому что "Хезболла" ответственна за гибель большого количества мусульман-суннитов", – отметил Шарп.

Детали операции армии обороны Израиля в Бейруте

Если говорить о проведенной операции, то Израиль в Секторе Газа, о чем отметил Шарп, ликвидировал немало командиров высшего уровня, но дела там шли долго и проблематично. А в случае с "Хезболлой", когда, казалось бы, она значительно сильнее "Хамаса", вскрылось, что эта организация наоборот более уязвима.

Как только израильское правительство приняло решение перенести акцент на "Хезболлу", осознав, что дальше ждать нельзя, то стало понятным, что эта группировка очень прозрачна для израильской разведки при всем своем совершенном механизме и иранской помощи.

К войне с "Хезболлой" готовились очень тщательно, были привлечены колоссальные ресурсы, начиная с 2006 года, на создание банка целей. Он касался складов с оружием "Хезболлы", секретных хранилищ, ключевых фигур организации, которые считали, что они в относительной безопасности. С 20 сентября и по сей день видим серию ликвидации высших фигур в военном руководстве "Хезболлы",

– озвучил Шарп.

По словам военного обозревателя, операция по ликвидации Насраллы имела многоплановый характер. Израильская разведка узнала, где расположен подземный штаб "Хезболлы", место пребывания Насраллы, сколько боеприпасов понадобится, чтобы поразить его и похоронить всех, кто в этом штабе будет находиться.

Общее решение нанести удар, по словам Шарпа, было принято в среду, перед тем, как премьер-министр Израиля Нетаньяху должен был лететь в Нью-Йорк. Чтобы у противника не возникало настороженности, он полетел в США, дабы выступить с речью на заседании Ассамблеи ООН.

"За несколько минут до своей речи он получил запрос через военного секретаря правительства, который сообщил, что есть информация, что Насралла будет в определенное время в том месте, где его ожидают. Нетаньяху дал добро на удар по этому штабу. Самолеты-истребители F-15 новой конфигурации дежурили в воздухе еще до того, как появился шанс нанести удар. Далее это было сделано большим количеством (до 80) высокоточных бомб проникающего типа по штабу", – рассказал Шарп.

Военный обозреватель отметил, что все, кто находился в бункере, были ликвидированы, в том числе и один из иранских генералов. Затем Израиль уничтожил в подвалах домов в Бейруте склады противокорабельных ракет, заблаговременно предупредив об этом местных жителей.

Каким может быть ответ Ирана

Иран, по мнению военного обозревателя, может отреагировать на операцию, которую провела армия обороны Израиля, ведь тот потерял своего важного союзника в лице Насраллы.

Вероятно, что в отношении Израиля со стороны Ирана будут попытки ударов, терактов. Но если Иран начнет атаковать, то у Израиля есть возможность нанести колоссальный ущерб, поэтому иранцам следует задуматься, стоит ли это делать ради покойного Насраллы или "Хезболлы",

– подытожил Шарп.

К сведению! Действующий президент США Байден отреагировал на ликвидацию лидера "Хезболлы", поддержав право Израиля на самозащиту и подчеркнув ответственность Насраллы за убийство американцев, израильтян и ливанских гражданских людей.