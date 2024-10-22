Ликвидируют уже до конца года: что будет вместо МСЭК

В Украине ликвидируют все МСЭК до 31 декабря 2024 года. Уже известно, что будет взамен.

Владимир Зеленский приказал ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии. Что будет вместо них, в эфире телемарафона рассказал премьер Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.

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Что будет вместо МСЭК

Глава правительства рассказал, что сегодня Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно очень системных решений. В частности, во исполнение указа президента уже до конца 2024 года МСЭК будут ликвидированы.

Вместо этого будет введена цифровая прозрачная европейская модель,

– заявил Денис Шмыгаль.

Также рассказал, что поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели.

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Заметим, в вечернем обращении Зеленский заявил о сотнях фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Подчеркнул, именно поэтому система МСЭК должна быть ликвидирована.

В то же время президент отметил, что для реальных и системных изменений необходимо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.