Ликвидация ОАСК: что будет со скандальными судьями

Долгое время правозащитники и общественные активисты боролись за ликвидацию ОАСК. 13 декабря Верховная Рада поддержала закон о закрытии одного из самых скандальных судов Украины и обжаловать это решение будет очень непросто.

Об этом вживую 24 каналу рассказал правозащитник, Председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он уверен, что теперь украинцы смогут получать справедливую правовую помощь.

К теме Последний танец "волчьей стаи": как ликвидировали ОАСК и что ждет скандальных судей

Жернаков назвал это общей победой фонда DEJURE, их партнеров, общественных организаций и журналистов-расследователей. Однако судьи ОАСК называют это решение незаконным и настроены его обжаловать.

Судьи будут оспаривать

Инструментов для обжалования, по словам юриста, у представителей ОАСК мало. Предполагается, что они могут ссылаться на Закон о правовом режиме военного положения, который якобы не позволяет ликвидировать суды.

Однако, апеллировал Жернаков, в этом Законе говорится об ограниченных или отмененных полномочиях суда. Во-первых, Закон подразумевает всю судебную систему, а не конкретный суд, который к тому же угрожал национальной безопасности. Во-вторых, полномочия не исчезают, только передаются в другой суд.

Люди могут получить правовую защиту и судебное решение в другом суде. Возможно, на несколько месяцев позже, но справедливо,

– отметил Жернаков.

Что для Украины значит ликвидация ОАСК: смотреть видео

Оснований для обжалования мало

По словам правового эксперта, Закон о ликвидации ОАСК имеет такой статус, как и Закон о правовом режиме военного положения. Даже если предположить, что они входят в коллизию, то закон о ликвидации ОАСК более специфичен и принят позже, так что по правилам коллизионного решения имеет преимущество по двум параметрам.

"Юридически нет никаких оснований утверждать, мол, что-то там сделано не правильно", – резюмировал Жернаков.

Закон принят конституционным большинством – 310 голосов, ни одного против. В любых инстанциях это существенный аргумент, подчеркнул правозащитник. И даже если найдется 45 храбрецов обжаловать решение в Конституционном Суде Украины, им сложно будет это сделать.

Конституционный суд Украины

Однако остается вопрос, каким будет Конституционный суд Украины.

Вчера (14 декабря – 24 канал), к сожалению, был проголосован за законопроект №7662, политически зависимый Конституционный Суд под видом реформы. И это другая история, более печальная, чем ликвидация ОАСК,

– подчеркнул Михаил Жернаков.

Что будет с судьями

Возникает вполне логичный вопрос: "Что произошло со всеми судьями ОАСК?". Жернаков отметил, что они уволены из Окружного суда, но статус судьи будут иметь, пока не пройдут квалификационную оценку, которую игнорировали на протяжении последних 7 лет. Этот процесс будет контролировать Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

По результатам такой оценки будет принято решение соответствуют ли они должности или нет.

Что известно о ликвидации ОАСК