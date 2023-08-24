Личное решение Путина, – Подоляк четко прояснил историю со смертью Пригожина

В России 23 августа сообщили о ликвидации главаря вагнеровцев Евгения Пригожина в результате падения его самолета в Тверской области. Это могло быть личным решением российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Более того – подобные чистки могут продолжиться и дальше.

Смотрите также Для Путина главное устранить серьезного врага: как смерть Пригожина повлияет на состояние армии России

Ликвидация Пригожина

По информации так называемых российских СМИ, на борту вместе с Евгением Пригожиным находились 10 человек. В том числе и его соратник Дмитрий Уткин. Впрочем, это была показательная ликвидация именно бывшего "повара Путина" и по прямому приказу его босса.

Мне кажется, что это было демонстративное убийство именно Пригожина. Это было личное решение Путина,

– отметил советник главы ОПУ.

Таким образом, российский диктатор хотел компенсировать тот страх, в котором он находился последние два месяца после неудачного похода Пригожина на Москву. По словам чиновника, главарь вагнеровцев лично подписал себе смертный приговор 24 июня этого года и после его ЧВК уже не существовало.

Полное интервью с Михаилом Подоляком читайте сегодня, 24 августа, на 24 Канале. Не пропустите!

С другой стороны, Путин мог таким образом напугать так называемые местные "элиты" и вернуть себе статус их единоличного контролера. Глава Кремля все же боится повторных мятежей.

"Демонстративное убийство Пригожина несет пропагандистскую информационную составляющую, мол, Путин вроде бы вернулся к своему образу, который он годами использовал", – добавил Михаил Подоляк.

Неожиданные детали ликвидации Пригожина: смотреть видео

Чистки продолжатся

Подобная история может оказаться не последней в России. Владимир Путин продолжит демонстративно убирать тех, кто имел то или иное отношение к ЧВК "Вагнера".

"Определенная доля командиров высшего или среднего уровня будет уничтожена. Возможно, не так демонстративно, как это было с Пригожиным и Уткиным. Это пара сотен командиров или наиболее активных поклонников самого Пригожина. Другие либо исчезнут, либо кто-то перепишет контракт. Будет такая аморфная масса, но они уже не будут находиться в едином пуле. То есть ЧВК "Вагнера" не существует", – подчеркнул чиновник.

Вероятные последствия истории

Между Пригожиным и Путиным могли быть определенные договоренности о свободе вагнеровца, несмотря на его мятеж. Об этом свидетельствует и свободное передвижение террориста, и его медийные появления. Но своим решением о ликвидации Пригожина Путин ясно продемонстрировал – с ним невозможно договариваться.

"Путин готов абсолютно конкретно нарушать любые договоренности, даже так называемые "уголовно-понятийные". Это было бы желательно понять и нашим партнерам, что любая договоренность, любой компромисс с Путиным по войне в Украине будет означать абсолютный проигрыш. Я имею в виду для нас, стран демократии, проукраинской коалиции и так далее", – отметил Подоляк.

С другой стороны – в последнее время Пригожин методично и эффективно обнулял репутацию Путина. Он уничтожал мифы, которые, по мнению российской пропаганды, оправдывали войну в Украине. Таким образом в России уже сформировалась определенная предреволюционная ситуация, последствия которой можно будет увидеть совсем скоро.

Ликвидация Евгения Пригожина: основные события