Ракета на бункер или спецоперация: кто может ликвидировать Путина

Перспектива завершения войны зависит либо от уничтожения путинского фашистского режима, либо от смерти диктатора. Владимира Путина могут устранить спецслужбы ведущих стран мира.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, такими странами могут быть Украина, США или Великобритания. Для этого им нужна только политическая воля, соответствующее решение и удачная возможность, поскольку российского диктатора усиленно охраняют.

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Или это будет спецоперация, или ракета, направлена на бункер. Практика доказывает, что не существует таких бункеров, куда не смогла бы проникнуть хорошо подготовленная ракета,

– отметил Яковенко.

Журналист также предположил, что к ликвидации Путина может присоединиться и сама Россия. Однако пока предпосылок для этого нет, поскольку окружение диктатора боится его больше, чем возможных последствий его правления.

Может ли кто-то в России посягнуть на жизнь диктатора

"Такое устранение Путина станет возможным только тогда, когда Россия потерпит серьезное военное поражение. В таком случае может появиться кто-то вроде второго Пригожина, способный на переворот в российской оккупационной армии", – объяснил оппозиционер.

Он отметил, что решающим фактором станет ситуация на поле боя. События на фронте могут стать толчком к внутренним изменениям в России, которые в конце концов приведут к устранению Путина.