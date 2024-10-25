Украинские военные уничтожили элитных российских морпехов на Курщине

Разведчики 95-й бригады десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ успешно ликвидировали вражескую группу 155-й бригады морпехов. Они занимались минированием путей на Курщине.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. К слову, противник понес значительные потери.

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Ликвидация оккупантов в тылу

Отмечается, что бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно ликвидировали штурмовую группу российских военных на территории Курской области. Уничтожено было подразделение 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота России.

На видео, которое обнародовали украинские защитники, видно результаты операции, в частности семь ликвидированных оккупантов, которые занимались минированием путей. Их задача заключалась в препятствовании движения украинских подразделений, однако операция десантников "95-ки" завершилась успешной нейтрализацией угрозы.

155-я, передаю вам привет! Приходите еще – места всем хватит,

– подчеркнул разведчик 95-й бригады.

К слову, ранее сообщалось, что россияне планируют привлечь войска из КНДР на Курщине, взамен оттуда перебросить солдат на Покровское направление, чтобы усилить штурмовые подразделения в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявления Путина о якобы окружении украинских военных в Курской области, назвав их дезинформацией.