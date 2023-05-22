Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу о том, что Су-35 перед атакой заходил со стороны Черного моря. И в районе Железного Порта – где выход на материковую Украину, он был сбит ракетой. Туда можно достать из любого ракетного комплекса.

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Россияне уже обучены

Он пояснил, что украинские силы ловят российские самолеты в режиме ракетной засады. То есть, украинские зенитчики подтягивают ЗРК до самой границы с Россией или к линии фронта.

Они прикрываются чем только возможно, чтобы их не обнаружили. И включают системы только тогда, когда оккупанты приближаются к границе или линии фронта. Россияне тоже уже обучены. Тем более что под Енакиево украинские защитники валили Су-34,

– заметил летчик-инструктор.

Напомним, что Су-35 также упал под городом Клинцы в Брянской области, когда он прикрывал Су-34 и 2 вертолета Ми-8.

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F-16 лучше

Су-35 – лучший самолет, который сейчас имеет Россия из серийных партий. Су-35 создан на базе Су-37.

С одной стороны отличный аппарат, он имеет сменный вектор тяги, далеко "видит", на нем стоят хорошие ракеты. Но он хуже, чем F-16 Block 50, 50/52, 60, 70/72. А также он нарывается на украинские системы ПВО. Особенно те новые, которые сейчас получаем от партнеров – NASAMS, SAMP/T, Patriot,

– отметил военный эксперт.

Мы будем ловить Су-35, пока они не прекратят подходить на максимальную дальность поражения до нашей границы или линии фронта – от 70 километров и дальше.

"А во время предстоящего контрнаступления будем поражать самолеты такими же ракетными комплексами. Поскольку мы пока не имеем F-16, прикрывать наступление наших войск будут комплексы с большой дальностью. И так же будут продолжать сбивать Су-35", - подчеркнул Роман Свитан.

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