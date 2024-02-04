Погиб ли генерал-лейтенант Татаренко во время удара по Бельбеку: Гуменюк ответила
После того, как украинские защитники ударили по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, росСМИ начали писать о вероятной ликвидации генерал-лейтенанта Александра Татаренко. В ВСУ это прокомментировали.
Пресс-секретарь ОК “Юг” Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что влияние от уничтожения командного пункта на аэродроме "Бельбек" очень мощное. По ее словам, из-за этого россияне пытаются продолжать давление на представителей своего войска и на свое население.
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Россия делает вид, что ничего не изменилось
Гуменюк объяснила, в чем можно проследить давление России на своих военных.
В частности, именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают,
– сказала пресс-секретарь.
По ее словам, таким образом они пытаются спровоцировать месть, оправдывая свои террористические действия, ведь мстить нам не за что. Наталья Гуменюк отметила, что мы отбиваем свое, а со стороны России наблюдаем попытки изобразить, что ничего не изменилось.
Куда попали по аэродрому "Бельбек" в Крыму и каким оружием
- Украинские пилоты атаковали аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Аналитики собрали немало интересных фактов. Аэродром уже не впервые подвергается атакам, здесь базируются 38 авиаполк России на самолетах Су-30СМ2 и Су-27, но на нем расположены и другие подразделения тактической авиации врага.
- Аналитики считают, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, "которые уже давно являются посетителями важных объектов оккупантов".
- Аналитики отмечают, что на аэродроме "Бельбек" Россия держала ценные РЛС типа "Небо". В то же время, как отмечают аналитики, появление информации о поражении самолетов пока выглядит довольно сомнительным.