Погиб ли генерал-лейтенант Татаренко во время удара по Бельбеку: Гуменюк ответила

После того, как украинские защитники ударили по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, росСМИ начали писать о вероятной ликвидации генерал-лейтенанта Александра Татаренко. В ВСУ это прокомментировали.

Пресс-секретарь ОК “Юг” Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что влияние от уничтожения командного пункта на аэродроме "Бельбек" очень мощное. По ее словам, из-за этого россияне пытаются продолжать давление на представителей своего войска и на свое население.

Смотрите также Россияне проводят операцию "Запорожская целина", чтобы заселить оккупированные территории Украины

Россия делает вид, что ничего не изменилось

Гуменюк объяснила, в чем можно проследить давление России на своих военных.

В частности, именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают,

– сказала пресс-секретарь.

По ее словам, таким образом они пытаются спровоцировать месть, оправдывая свои террористические действия, ведь мстить нам не за что. Наталья Гуменюк отметила, что мы отбиваем свое, а со стороны России наблюдаем попытки изобразить, что ничего не изменилось.

Куда попали по аэродрому "Бельбек" в Крыму и каким оружием