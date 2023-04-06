Ликвидация Татарского: экссотрудник КГБ предположил, почему это может быть выгодно Путину
Убийство Татарского – это сигнал Путина западным элитам, что он может контролировать своих "экстремистов". Ликвидацией пропагандиста занималось ФСБ.
Об этом в эфире 24 Канала заявил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Александр Зеленько. Он добавил, что другим российским пропагандистам следует быть очень внимательными.
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Соловьеву следует приготовиться
Он выразил уверенность в том, что за ликвидацией Владлена Татарского стоит русская ФСБ. Этот пропагандист сам себе подписал смертный приговор, когда указал лишнее на встрече у президента России Владимира Путина по поводу аннексии оккупированных территорий Украины.
"Он показал себя, как экстремиста и неадеквата. Его "голова" будет отдана Путиным Западу, как жест доброй воли, мол, он готов говорить с Западом. Все, кто активно выступал против и угрожал странам Запада, Путин может отдать их на искупление. Соловьеву следует приготовиться", – отметил Зеленько.
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В России может повториться 1917 год
По мнению экс-сотрудника КГБ, Путин сегодня ищет сближения со своей армией. Он держится Шойгу (министр обороны России – 24 Канал) и Герасимова (начальник генштаба российской армии – 24 Канал), рассчитывая на их поддержку.
В России может снова начаться гражданская война. Есть определенные лица, которые с легкостью найдут поклонников среди тех, кто считает Путина слишком либеральным. И тогда повторится 1917 год,
– добавил Зеленько.
Гибель российского пропагандиста Татарского: главное
- 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил "творческий вечер" российского пропагандиста Владлена Татарского, произошел взрыв. Он погиб, пострадали также 25 человек.
- По предварительным данным, взрывчатку якобы принесла одна из участниц сборища в статуэтке, которую она подарила Татарскому. В преступлении заподозрили Дарью Трепову. СК России утром 3 апреля сообщил, что девушка задержана.
- Впоследствии ответственность за убийство Татарского приняли так называемые "русские партизаны". Они заявили, что сделали это автономно – без помощи иностранных спецслужб или структур.