Сложно защитить от БПЛА: почему российские ЗРК все более уязвимы

С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли не одну систему ПВО. В ночь на 4 октября у врага стало меньше еще на один ЗРК С-400 "Триумф". Его недосчитались в Белгородской области.

Сообщается, что стратегический комплекс атаковали беспилотники. А "Триумфы" беззащитны перед БПЛА. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Валерий Фёдоров.

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Уничтожение вражеских ЗРК

Главная сложность для вражеских ЗРК – выявить БПЛА, у которых эффективная отражающая способность. Главное преимущество дронов в том, что их замечают уже близко к объекту. Поэтому перед мелкими целями, которые еще низко летят С-400 или С-300 становятся беззащитными.

"Их задача – уничтожать ракеты или авиационные цели на значительных высотах. В истории с БПЛА нужно еще и правильно рассчитать его траекторию. Если нет – этому комплексу деваться некуда", – объяснил военный эксперт.

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Вероятно, ЗРК можно защитить, разместив вокруг него зенитные установки дивизионного уровня, добавил военный эксперт.

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