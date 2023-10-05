Сложно защитить от БПЛА: почему российские ЗРК все более уязвимы
С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли не одну систему ПВО. В ночь на 4 октября у врага стало меньше еще на один ЗРК С-400 "Триумф". Его недосчитались в Белгородской области.
Сообщается, что стратегический комплекс атаковали беспилотники. А "Триумфы" беззащитны перед БПЛА. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Валерий Фёдоров.
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Уничтожение вражеских ЗРК
Главная сложность для вражеских ЗРК – выявить БПЛА, у которых эффективная отражающая способность. Главное преимущество дронов в том, что их замечают уже близко к объекту. Поэтому перед мелкими целями, которые еще низко летят С-400 или С-300 становятся беззащитными.
"Их задача – уничтожать ракеты или авиационные цели на значительных высотах. В истории с БПЛА нужно еще и правильно рассчитать его траекторию. Если нет – этому комплексу деваться некуда", – объяснил военный эксперт.
Валерий Федоров об уничтожении российских С-400: смотреть видео
Вероятно, ЗРК можно защитить, разместив вокруг него зенитные установки дивизионного уровня, добавил военный эксперт.
Сколько российских ЗРК С-400 уничтожили в Украине: основное
- В августе прошлого года сообщалось о первом уничтожении ЗРК С-400. О чем свидетельствовал некролог оккупанта, который был оператором радиолокационной станции.
- В мае этого года на оккупированной части Херсона украинские силы уничтожили командный пункт ЗРК С-400. Удар пришелся по временному пункту хранения вооружения.
- В июле в ОК "Север" сообщили об уничтожении ЗРК С-400 вблизи временно оккупированного Дебальцево в Донецкой области.
- В августе на мысе Тарханкут (Крым) произошла "демилитаризация" враждебного "Триумфа". А уже в сентябре сообщалось еще об одном уничтожении такого же комплекса вблизи Евпатории.