Повідомляється, що стратегічний комплекс атакували безпілотники. А "Тріумфи" дуже беззахисні перед БпЛА. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Валерій Федоров.

Дивіться також Ще мінімум 5 систем ППО С-400 є в Криму: як ЗСУ вдається влучно бити по об'єктах півострова

Знищення ворожих ЗРК

Головна складність для ворожих ЗРК – виявити БпЛА, у яких ефективна відбиваюча здатність. Головна перевага дронів у тому, що їх помічають вже близько біля об'єкту. Тому перед дрібними цілями, які ще й низько летять С-400 чи С-300 стають беззахисними.

"Їхнє завдання – знищувати ракети чи авіваційні цілі на значних висотах. В історії з БпЛА треба ще й правильно розрахувати його траєкторію. Якщо ні – цьому комплексу діватися нікуди", – пояснив військовий експерт.

Валерій Федоров про знищення російських С-400: дивитись відео

Ймовірно, ЗРК можна захистити, розмістивши навколо нього зенітні установки дивізійного рівня, додав військовий експерт.

Скільки російських ЗРК С-400 знищили в Україні: основне