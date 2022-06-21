Ликвидировано 2 склада боеприпасов, 2 беспилотника и ракета: достижения Воздушных сил

Украинская авиация продолжает уничтожать российских оккупантов. 21 июня наши пилоты обезвредили вражескую ракету и беспилотники, а также испепелили склады боеприпасов захватчиков.

Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. Также украинские защитники уничтожили кучу вражеской техники.

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Воздушные силы продолжают уничтожать захватчиков

В Киевской и Донецкой области 21 июня бойцы подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожили 2 беспилотные летательные аппараты российских оккупационных войск. Кроме этого, подразделение ЗРВ ликвидировал авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям,

– рассказали защитники.

Наши бойцы испепелили:

до 10 вражеских боевых бронированных машин,

живую силу противника,

2 склада боеприпасов россиян.

Заметьте ВСУ на Востоке и Юге уничтожили более 100 оккупантов и еще много их техники

Общие потери врага в Украине

С начала полномасштабной войны российская оккупационная армия несет колоссальные потери. По состоянию на утро 21 июня украинским защитникам удалось ликвидировать более 34 тысяч вражеских военных.

Кроме личного состава, Россия стремительно теряет технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, наши воины уже уничтожили:

1496 танков,

3606 боевых бронированных машин,

752 артиллерийские системы,

239 реактивных систем залпового огня,

98 средств противовоздушной обороны,

216 самолетов

181 вертолет,

611 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,

137 крылатых ракет,

14 кораблей и катеров,

2537 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

59 единиц специальной техники.

Эти данные – приблизительные, ведь подсчет вражеских потерь затрудняют активные боевые действия. Поэтому оккупационная армия могла потерять гораздо больше.

Также в Генштабе рассказали, что наибольших потерь захватчики испытали на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Война России против Украины: последние события

Российские оккупанты до сих пор жалуются на свою судьбу и желание убежать домой, хотя бы даже с ранением. Захватчики боятся, что ВСУ возьмут их в кольцо. Они якобы продвигаются вперед, а украинские защитники обходят их по флангам. Надежного тыла у россиян нет – там остались только "силовики и алкаши".

В то же время командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко освободили из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Разведчики просили отпустить его на войну. В частности, глава ГУР Кирилл Буданов написал письмо, в котором хвалил командирские способности Семенченко и просил дать ему возможность проявить свои навыки на фронте.

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