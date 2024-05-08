Вблизи Лимана вспыхнул крупный лесной пожар: из-за чего могло произойти возгорание
Источник:Донецкая областная прокуратура
Вблизи Лимана в Донецкой области 7 мая вспыхнул крупный лесной пожар. Вероятной причиной возгорания могли стать действия оккупантов вблизи линии фронта.
Правоохранители отметили, что именно российские захватчики могли поджечь лесной массив в Лиманской территориальной общине. Сейчас прокуроры изучают все обстоятельства нового преступления оккупантов.
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Возле Лимана произошел лесной пожар
В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что, по данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества государственного предприятия "Лиманский лесхоз". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки.
Огнем было охвачено около 300 гектаров хвойных деревьев. По состоянию на сейчас благодаря действиям спасателей площадь пожара существенно уменьшена,
– отметили прокуроры.
Оккупанты обстреляли лес вблизи Лимана, из-за чего возник пожар / Фото Донецкой областной прокуратуры
Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Сейчас правоохранители на местах принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.
Очевидцы писали о большом пожаре возле Лимана
Стоит отметить, что ранее в сети распространяли видео, где можно было увидеть масштабный пожар возле Лимана. По данным пользователей соцсетей, возгорание было видно в самом городе, на кадрах показан большой столб густого серого дыма. Однако тогда о причинах возгорания не сообщали.
Пожар возле Лимана: смотрите видео
Также в сети появилось видео, где можно увидеть, как горел лес. Огонь перекидывался с дерева на дерево вследствие цепной реакции.
Возле Лимана горел лесной массив: смотрите видео
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Ранее оккупанты ударили по Горняку в Донецкой области
- В Министерстве внутренних дел сообщили, что 2 мая российские оккупанты ударили по городу Горняк Донецкой области. В результате произошел пожар в частном жилом секторе.
- В результате вражеского удара 2 человека погибли и 6 получили ранения. Пожары ликвидировали спасатели, а также потушили возгорание гаражей.
- Одному из раненых оказали первую домедицинскую помощь медики ГСЧС Украины Ивано-Франковской области, которые в составе сводного отряда сейчас работают в Донецкой области. Пострадавшего мужчину транспортировали в больницу.