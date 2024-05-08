Вблизи Лимана вспыхнул крупный лесной пожар: из-за чего могло произойти возгорание

Вблизи Лимана в Донецкой области 7 мая вспыхнул крупный лесной пожар. Вероятной причиной возгорания могли стать действия оккупантов вблизи линии фронта.

Правоохранители отметили, что именно российские захватчики могли поджечь лесной массив в Лиманской территориальной общине. Сейчас прокуроры изучают все обстоятельства нового преступления оккупантов.

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Возле Лимана произошел лесной пожар

В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что, по данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества государственного предприятия "Лиманский лесхоз". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки.

Огнем было охвачено около 300 гектаров хвойных деревьев. По состоянию на сейчас благодаря действиям спасателей площадь пожара существенно уменьшена,

– отметили прокуроры.

Оккупанты обстреляли лес вблизи Лимана, из-за чего возник пожар / Фото Донецкой областной прокуратуры

Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Сейчас правоохранители на местах принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Очевидцы писали о большом пожаре возле Лимана

Стоит отметить, что ранее в сети распространяли видео, где можно было увидеть масштабный пожар возле Лимана. По данным пользователей соцсетей, возгорание было видно в самом городе, на кадрах показан большой столб густого серого дыма. Однако тогда о причинах возгорания не сообщали.

Пожар возле Лимана: смотрите видео

Также в сети появилось видео, где можно увидеть, как горел лес. Огонь перекидывался с дерева на дерево вследствие цепной реакции.

Возле Лимана горел лесной массив: смотрите видео

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