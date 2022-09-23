Лиман просится в окружение, россияне там – потенциальные пленные, – военный эксперт

Наши мужественные защитники одержали немало побед на линии огня. В последнее время, опираясь на онлайн-карту боевых действий, можно сделать вывод, что россиянам совсем не сладко в Лимане.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, полковник запаса и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что Лиман – это город, как очень просится в окружение, если мы посмотрим на карту боевых действий, которая есть в свободном доступе.

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Войска врага, которые там сейчас есть – потенциальные пленники, или потенциальные 200-е,

– убежден Свитан.

По его словам, этот город очень легко взять в окружение, что сейчас и делают наши защитники.

"С юга Лиман зажат водным препятствием, там протекает Северский Донец, а справа реки – наша мощная группировка", – добавляет военный эксперт.

Детальнее о ситуации вокруг Лимана: смотрите видео

Роман Свитан также подчеркнул, что вопросы окружения Лимана с севера уже решают наши бронегруппы, имеющие в этом определенные успехи. "Атаковать напролом этот город никто не будет, хотя кое-где уже есть столкновения в городе", - говорит он.

"Поэтому, по моему мнению, в ближайшее время Лиман либо возьмут в окружение, либо россияне сами оттуда убегут", – резюмирует Роман Свитан.

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