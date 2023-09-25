Враг пытается наступать: что говорят в ВСУ о ситуации на Лимано-Купянском направлении

Оккупанты пытаются прорвать оборону на Лимано-Купянском направлении. Враг за прошедшие сутки, 24 сентября, пытался сделать это трижды.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, отметив, что россияне пытались это сделать в районе Берестового и Лоскутовки.

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"Без успеха. Наши защитники отразили все три попытки", – подчеркнул Евлаш.

Также оккупанты 23 сентября пробовали оборону ВСУ зеками. Сейчас украинская армия будет наблюдать, как будет меняться ситуация. Ведь противник начинает прощупывать порядки после продолжительного перерыва. Однако украинские защитники готовы к любому развитию событий.

В течение этого затишья велись все необходимые меры для предохранения от прорыва противника. Минно-инженерные, минно-взрывные заграждения были расставлены. Будем отражать все атаки,

– добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

Что происходит на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

Враг несет потери

На Лимано-Купянском направлении остается горячо, несмотря на небольшое количество боевых столкновений. За прошедшие сутки, 24 сентября, там было 527 обстрелов. Это больше, чем на Бахмутском направлении. Очень интенсивно россияне применяют авиацию. А именно – вертолеты Ка-52, штурмовики Су-25 и Су-35.

Всего на Лимано-Купянском направлении произошло 3 боевых столкновения. Там Вооруженные Силы Украины ликвидировали 145 оккупантов.

"2 танка нам удалось уничтожить. Если они подходят, мы также наносим огневое поражение разными силами и средствами, которые у нас есть. Также 4 боевых бронированных машины, БТРы, БМП, 2 миномета – 120 и 82 миллиметра – и три автомобиля. И еще один склад с боеприпасами", – рассказал Илья Евлаш.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении