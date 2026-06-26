У россиян есть важная цель, – в 3-й ОШБр оценили ситуацию на самых горячих участках Харьковской области

Россия периодически заявляет о штурме Лимана и попытках вытеснить украинские войска на Боровском направлении, однако реальная ситуация обстоит иначе. Оба направления уже более двух лет находятся под контролем украинских сил.

Заместитель командира отделения связи 3-й отдельной штурмовой бригады Евгений Жуков пояснил "24 Каналу", что логистика в районе рек защищена эшелонированной системой ПВО, а элитные российские подразделения регулярно уничтожаются.

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Почему россияне годами говорят о захвате Лимана?

Военный рассказал, что слышит заявления о "захвате" и "продвижении" россиян уже более 2 лет, однако больших успехов у врага нет.

По его словам, оккупанты пытаются проникнуть в оборону, чтобы один человек прорвался через нее и водрузил флаг где-нибудь в городе. Затем это снимают на дрон, чтобы доложить руководству о "захвате" населенного пункта. Однако через 20 минут после этого его путь заканчивается.

Что касается элитных подразделений "Рубикон", то они появляются на определенных участках фронта довольно часто: появляются, их уничтожают, затем они снова появляются, и их ликвидируют. Это уже отработанный механизм.

Враг часто пытается выявить логистические маршруты и нанести по ним удары управляемыми авиабомбами. Благодаря рельефу главная цель врага — дойти до реки Оскол, закрепиться и оказывать давление на Изюм, продвигаясь дальше — фактически повторяя план 2022 года.

"Они хотят продвигаться к Лиману, выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию. Для обеспечения логистики у нас есть эшелонированная система ПВО: на передовой она защищает пехотинцев, далее — дронные и мобильные огневые группы с РЭБ, а уже затем корпусная ПВО для тыловых районов. Эта отлаженная система эффективно нейтрализует врага, которому удается найти лазейку", — пояснил Жуков.

Важно! 3-я отдельная штурмовая бригада собирает средства на компьютерное оборудование — системные блоки для командных пунктов и рабочих мест операторов беспилотников, которые помогут организовать технологическое поражение врага на фронте. Личный состав готов работать – нужна лишь современная техника. Каждый пожертвование превращается в уничтожение врага на Боровском и Лиманском направлениях. Пожертвовать на сбор можно по ссылке.

Что ещё происходит в окрестностях Лимана: смотрите в видео