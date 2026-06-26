Заступник командира відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади Євген Жуков пояснив 24 Каналу, що логістика в районі річок захищена ешелонованою системою ППО, а елітні російські підрозділи регулярно знищуються.

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Чому росіяни роками говорять про захоплення Лиману?

Військовий розповів, що чує заяви про "захоплення" та "просування" росіян уже понад 2 роки, проте великих успіхів ворог немає.

За його словами, окупанти намагаються інфільтруватися, щоб одна людина пройшла крізь оборону, виставила прапор десь у місті. Потім це зняли на дрон, щоб доповісти керівництву про "захоплення" населеного пункту. Проте за 20 хвилини після цього її шлях закінчується.

Що стосується елітних підрозділів "Рубікон", то вони присутні на певних ділянках фронту доволі часто: з’являються, їх знищують, потім вони знову з’являються, і їх ліквідують. Це вже напрацьований механізм.

Ворог часто намагається виявити логістичні маршрути й відпрацювати по них керованими авіабомбами. Завдяки рельєфу головна мета ворога – дійти до річки Оскіл, закріпитися і тиснути на Ізюм, просуваючись далі – фактично повторюючи план 2022 року.

"Вони хочуть просуватися до Лимана, вийти на Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Для збереження логістики у нас є ешелонована система ППО: на передовій вона захищає піхотинців, далі – дронові й мобільні вогневі групи з РЕБ, а вже потім корпусне ППО для тилових районів. Ця налагоджена система ефективно знешкоджує ворога, якому вдається знайти лазівку", – пояснив Жуков.

Важливо! 3-тя окрема штурмова бригада збирає кошти на комп’ютерне обладнання – системні блоки для командних пунктів і робочих місць операторів безпілотників, які допоможуть організувати технологічне ураження ворога на фронті. Особовий склад готовий працювати – потрібна лише сучасна техніка. Кожен донат конвертується у знищення ворога на Борівському та Лиманському напрямках. Задонатити на збір можна за посиланням.

Що ще відбувається поблизу Лиману: дивіться у відео