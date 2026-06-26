Заступник командира відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади Євген Жуков пояснив 24 Каналу, що логістика в районі річок захищена ешелонованою системою ППО, а елітні російські підрозділи регулярно знищуються.
Дивіться також: Ми це відчули, – військовий пояснив, як змінилась армія Росії на фронті
Чому росіяни роками говорять про захоплення Лиману?
Військовий розповів, що чує заяви про "захоплення" та "просування" росіян уже понад 2 роки, проте великих успіхів ворог немає.
За його словами, окупанти намагаються інфільтруватися, щоб одна людина пройшла крізь оборону, виставила прапор десь у місті. Потім це зняли на дрон, щоб доповісти керівництву про "захоплення" населеного пункту. Проте за 20 хвилини після цього її шлях закінчується.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Що стосується елітних підрозділів "Рубікон", то вони присутні на певних ділянках фронту доволі часто: з’являються, їх знищують, потім вони знову з’являються, і їх ліквідують. Це вже напрацьований механізм.
Ворог часто намагається виявити логістичні маршрути й відпрацювати по них керованими авіабомбами. Завдяки рельєфу головна мета ворога – дійти до річки Оскіл, закріпитися і тиснути на Ізюм, просуваючись далі – фактично повторюючи план 2022 року.
"Вони хочуть просуватися до Лимана, вийти на Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Для збереження логістики у нас є ешелонована система ППО: на передовій вона захищає піхотинців, далі – дронові й мобільні вогневі групи з РЕБ, а вже потім корпусне ППО для тилових районів. Ця налагоджена система ефективно знешкоджує ворога, якому вдається знайти лазівку", – пояснив Жуков.
Важливо! 3-тя окрема штурмова бригада збирає кошти на комп’ютерне обладнання – системні блоки для командних пунктів і робочих місць операторів безпілотників, які допоможуть організувати технологічне ураження ворога на фронті. Особовий склад готовий працювати – потрібна лише сучасна техніка. Кожен донат конвертується у знищення ворога на Борівському та Лиманському напрямках. Задонатити на збір можна за посиланням.
Що ще відбувається поблизу Лиману: дивіться у відео