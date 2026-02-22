Самая большая преграда не мороз: в 66 ОМБр рассказали об особенностях боев в Лиманском лесу зимой

На Лиманском направлении россияне просачиваются малыми штурмовыми группами, используя пехоту как "живой радар" для обнаружения украинских позиций. Дроны стали главной угрозой – любая логистика, эвакуация или подвоз боеприпасов превратились в смертельный риск, а постоянное напряжение истощает личный состав.

Начальник группы планирования батальона БпС MARA 66 ОМБр Елена объяснила 24 Каналу, что украинские защитники противодействуют, уничтожая точки взлета вражеских БпЛА, однако сделать это в условиях мороза крайне сложно.

Смотрите также: Россияне пытались "просочиться" в ВСУ, а оказались в плену: ГПСУ о ситуации на фронте

Почему враг бросает пехоту вперед первой и как Украина отвечает?

Мы уже знаем все пути выдвижения противника и их техники, работаем в их тылу, поэтому все штурмы отбивают. Однако враг до сих пор накапливает здесь технику, дешевые дроны и пехоту, которую использует для выявления наших позиций,

– рассказала Елена.

Россияне непрерывно просачиваются малыми группами и пользуются морозами и отсутствием грязи, чтобы подтянуть технику и десант. Однако это временно, потому что современная война – это бой интеллекта, и побеждает тот, кто лучше подготовлен к противодействию врагу.

Россияне ценят свою технику и роботизированные комплексы гораздо больше, чем пехотинцев, поэтому живую силу бросают вперед первой. Пехота идет исключительно для того, чтобы заставить украинские подразделения открыть огонь и таким образом выявить свои позиции.

После этого вражеские операторы БпЛА высчитывают точки взлета украинских дронов и пытаются подавить их КАБами, чтобы лишить защитников воздушного прикрытия и обеспечить дальнейшее просачивание своей пехоты.

Как Россия заставляет украинских солдат находиться в постоянном напряжении?

Главная погодная проблема для украинских дронов – не мороз, а ветер. Порывистый встречный ветер требует от пилотов ювелирного мастерства, чтобы добраться до цели. Россияне же этим пользуются – им безразлично, дойдет пехотинец или нет, главное, что он в любом случае обнаружит позицию, с которой по нему работают.

Использовать пехоту как основной ресурс, имея роботизированные комплексы – это позорно для любого командующего. Но Россия ничем не пренебрегает в своей работе,

– отметила Елена.

Фронтовой дороги как таковой больше не существует – любая логистика, эвакуация раненого или подвоз боеприпасов превратились в игру в русскую рулетку, ведь экипаж вынужден постоянно смотреть в небо в ожидании вражеского FPV-дрона.

Россияне массово используют дешевые дроны не только для ударов, но и для психологического давления – заставляют украинских бойцов постоянно находиться в напряжении, без всякой возможности разгрузиться, ведь на фронте каждая минута – это чья-то жизнь.

"Представьте: замерзший блиндаж, мороз, при котором не выдерживает даже оборудование, – и ты должен в замерзшем лесу найти место, откуда работает противник. Враг маскируется, выставляет ложные позиции, и ты должен сквозь тепловизор разглядеть настоящую точку взлета. Уничтожение одной такой точки – это минус одни глаза для врага, что может облегчить жизнь всей бригады хотя бы на несколько часов", – объяснила Елена.

Обратите внимание! Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко объяснил, что тактика противника в наступательных действиях не меняется. Если говорить об участке со стороны Лимана до Славянска, то россияне давят и хотят отрезать одну из ключевых наших трасс.

Что еще известно о ситуации на Лиманском направлении?