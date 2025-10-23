Триколоры над Лиманом: россияне создают иллюзию численного превосходства, – ISW

Российские войска поднимают свои флаги над позициями, чтобы создать видимость численного превосходства над украинскими силами. Тактика оккупантов на Лиманском направлении отражает трудности в ведении открытых боевых действий.

Российские войска 22 октября пытаются продвинуться на Лиманском направлении, используя флаги для пропагандистского эффекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

Что известно о продвижении врага на Лиманском направлении?

Российские войска продолжают попытки продвижения вперед. В ВСУ сообщают, что вражеская пехота избегает непосредственных столкновений с украинскими войсками и прячется в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления для проведения дальнейших атак.

Командование оккупантов приказывает поднимать флаги, создавая иллюзию численного превосходства и поддерживая пропаганду.

Чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, россияне привлекли неопределенные элитные подразделения беспилотников, вероятно из центра "Рубикона".



Карта боевых действий на Лиманском направлении 22 октября / ISW

Какая ситуация на других направлениях?

На других направлениях ситуация менее активная – на Сумщине российские войска несут потери при форсировании водоемов, на Харьковщине и Купянском направлениях враг не достигает прорыва, на направлении на Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области атаки также не имели успеха.



Что известно о потерях россиян?