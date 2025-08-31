Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, кого именно враг использует для атак. Также на Лиманском направлении в течение лета был ликвидирован почти целый российский полк.
Смотрите также ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном: обзор фронта и карты от ISW
Как экипированы российские контрактники?
Денисюк отметил, что россияне часто выпускают бывших заключенных. В общем вражеские подразделения сформированы большой долей именно из тех, кто ранее отбывал наказание.
Если говорить о том, как российские военнослужащие выглядят на поле боя, то они совершенно разные. В первых волнах на штурмы идут те, кого оккупантам абсолютно не жалко. Это те самые разного вида бывшие зэки: штрафники, отказники и т.д,
– объяснил сержант 66 ОМБр.
Уже в более поздних волнах атак враг, по его словам, применяет подготовленных военных контрактников, которые имеют мотивацию и обучены для того, чтобы убивать.
В общем фиксируем, что российские военнослужащие преимущественно хорошо экипированы. Это происходит не благодаря централизованным поставкам со стороны российской минобороны. Военные сами экипируются за деньги, что им выплачивают по контракту,
– подчеркнул Василий Денисюк.
Например, если раньше существенным средством поражения против российской пехоты на поле боя были дроны со сбросами обычных осколочных ВОГов (боеприпас – 24 Канал), то сейчас, как заметил он, это уже не такой весомый аргумент на поле боя.
Сегодня российские военнослужащие все чаще используют форму с вшитыми кевларовыми вставками, поэтому обычные ВОГи могут их разве что несколько замедлить.
Что происходит на Лиманском направлении?
- На этом участке фронта в течение суток по состоянию на 31 июля враг 24 раза атаковали позиции ВСУ. Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Новый Мир, Колодези, Диброва, а также в направлении Шандриголово и Дроновки.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что оккупанты усиливают давление, в частности, на Лиманском направлении. Он отметил, что украинские защитники оказывают сопротивление врагу, силы которого преобладают. ВСУ ведут оборонительные бои, а также атакуют в ответ.
- Россияне немного подвинули позиции украинских сил в Серебрянском лесничестве. По словам представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, в лесничестве "леса не осталось, а населенных пунктов там и не было особо". В общем на Лиманском направлении происходит большое количество боестолкновений.