Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, кого именно враг использует для атак. Также на Лиманском направлении в течение лета был ликвидирован почти целый российский полк.

Как экипированы российские контрактники?

Денисюк отметил, что россияне часто выпускают бывших заключенных. В общем вражеские подразделения сформированы большой долей именно из тех, кто ранее отбывал наказание.

Если говорить о том, как российские военнослужащие выглядят на поле боя, то они совершенно разные. В первых волнах на штурмы идут те, кого оккупантам абсолютно не жалко. Это те самые разного вида бывшие зэки: штрафники, отказники и т.д,

– объяснил сержант 66 ОМБр.

Уже в более поздних волнах атак враг, по его словам, применяет подготовленных военных контрактников, которые имеют мотивацию и обучены для того, чтобы убивать.

В общем фиксируем, что российские военнослужащие преимущественно хорошо экипированы. Это происходит не благодаря централизованным поставкам со стороны российской минобороны. Военные сами экипируются за деньги, что им выплачивают по контракту,

– подчеркнул Василий Денисюк.

Например, если раньше существенным средством поражения против российской пехоты на поле боя были дроны со сбросами обычных осколочных ВОГов (боеприпас – 24 Канал), то сейчас, как заметил он, это уже не такой весомый аргумент на поле боя.

Сегодня российские военнослужащие все чаще используют форму с вшитыми кевларовыми вставками, поэтому обычные ВОГи могут их разве что несколько замедлить.

Что происходит на Лиманском направлении?