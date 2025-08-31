Едут несколькими волнами: сержант раскрыл, какой контингент враг выпускает на штурмы позиций ВСУ
- На Лиманском направлении российские войска используют различный контингент для атак на позиции ВСУ.
- Часть российских военных хорошо экипирована. Часто они покупают снаряжение за собственные средства.
Среди нескольких ныне горячих направлений на фронте есть Лиманское, которое в последнее время активизировалось. Россияне сосредоточили на этом участке фронта разнообразный контингент.
Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, кого именно враг использует для атак. Также на Лиманском направлении в течение лета был ликвидирован почти целый российский полк.
Смотрите также ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном: обзор фронта и карты от ISW
Как экипированы российские контрактники?
Денисюк отметил, что россияне часто выпускают бывших заключенных. В общем вражеские подразделения сформированы большой долей именно из тех, кто ранее отбывал наказание.
Если говорить о том, как российские военнослужащие выглядят на поле боя, то они совершенно разные. В первых волнах на штурмы идут те, кого оккупантам абсолютно не жалко. Это те самые разного вида бывшие зэки: штрафники, отказники и т.д,
– объяснил сержант 66 ОМБр.
Уже в более поздних волнах атак враг, по его словам, применяет подготовленных военных контрактников, которые имеют мотивацию и обучены для того, чтобы убивать.
В общем фиксируем, что российские военнослужащие преимущественно хорошо экипированы. Это происходит не благодаря централизованным поставкам со стороны российской минобороны. Военные сами экипируются за деньги, что им выплачивают по контракту,
– подчеркнул Василий Денисюк.
Например, если раньше существенным средством поражения против российской пехоты на поле боя были дроны со сбросами обычных осколочных ВОГов (боеприпас – 24 Канал), то сейчас, как заметил он, это уже не такой весомый аргумент на поле боя.
Сегодня российские военнослужащие все чаще используют форму с вшитыми кевларовыми вставками, поэтому обычные ВОГи могут их разве что несколько замедлить.
Что происходит на Лиманском направлении?
- На этом участке фронта в течение суток по состоянию на 31 июля враг 24 раза атаковали позиции ВСУ. Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Новый Мир, Колодези, Диброва, а также в направлении Шандриголово и Дроновки.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что оккупанты усиливают давление, в частности, на Лиманском направлении. Он отметил, что украинские защитники оказывают сопротивление врагу, силы которого преобладают. ВСУ ведут оборонительные бои, а также атакуют в ответ.
- Россияне немного подвинули позиции украинских сил в Серебрянском лесничестве. По словам представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, в лесничестве "леса не осталось, а населенных пунктов там и не было особо". В общем на Лиманском направлении происходит большое количество боестолкновений.