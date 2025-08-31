Среди нескольких ныне горячих направлений на фронте есть Лиманское, которое в последнее время активизировалось. Россияне сосредоточили на этом участке фронта разнообразный контингент.

Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, кого именно враг использует для атак. Также на Лиманском направлении в течение лета был ликвидирован почти целый российский полк.

Смотрите также ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном: обзор фронта и карты от ISW

Как экипированы российские контрактники?

Денисюк отметил, что россияне часто выпускают бывших заключенных. В общем вражеские подразделения сформированы большой долей именно из тех, кто ранее отбывал наказание.

Если говорить о том, как российские военнослужащие выглядят на поле боя, то они совершенно разные. В первых волнах на штурмы идут те, кого оккупантам абсолютно не жалко. Это те самые разного вида бывшие зэки: штрафники, отказники и т.д,

– объяснил сержант 66 ОМБр.

Уже в более поздних волнах атак враг, по его словам, применяет подготовленных военных контрактников, которые имеют мотивацию и обучены для того, чтобы убивать.

В общем фиксируем, что российские военнослужащие преимущественно хорошо экипированы. Это происходит не благодаря централизованным поставкам со стороны российской минобороны. Военные сами экипируются за деньги, что им выплачивают по контракту,

– подчеркнул Василий Денисюк.

Например, если раньше существенным средством поражения против российской пехоты на поле боя были дроны со сбросами обычных осколочных ВОГов (боеприпас – 24 Канал), то сейчас, как заметил он, это уже не такой весомый аргумент на поле боя.

Сегодня российские военнослужащие все чаще используют форму с вшитыми кевларовыми вставками, поэтому обычные ВОГи могут их разве что несколько замедлить.

Что происходит на Лиманском направлении?