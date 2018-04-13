Союзники Путина теряют терпение, а враги уже рядом: интервью с полковником Британии

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В Москве, неподалеку от штаб-квартиры ФСБ, взорвали лимузин, который, предположительно, входит в кортеж Владимира Путина. Этот инцидент изрядно напугал российского диктатора и он даже начал бояться собственных охранников.

Положение Путила ухудшается, некоторые из его ближайших союзников теряют терпение из-за неудач так называемой "СВО". Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу заметил, что Путин имеет врагов среди тех, кто рядом, и чувствует, что они приближаются.

Больше о поблемах в Кремле, возможном наступлении России на Сумщину и как Путин унижает Дональда Трампа – читайте далее в материале.

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Кто может стоять за подрывом лимузина в Москве

Немецкое издание Bild пишет, что неподалеку от штаб-квартиры ФСБ взорвали лимузин, который может входить в кортеж Путина. Это вызвало панику в Кремле. Можно ли это расценивать как покушение на Владимира Путина?

Сейчас циркулирует много слухов и спекуляций по этому поводу. Очевидно, что Путин сильно обеспокоен вопросами своей безопасности и делает все, чтобы обезопасить себя. На прошлой неделе в соцсетях опубликовали фото, как проверяют его собственных охранников о наличии оружия.

Все очень хорошо знают о диверсиях, которые российские тайные агенты проводили по всей Европе в течение последних 12 месяцев. Руководители ЦРУ и британской МИ-6 еще на Рождество предупреждали, что все это будет нарастать. Мы видели пожары в Берлине, Лондоне и других европейских городах. Вполне возможно, что это сделали российские диверсанты. Но случай с лимузином – это напоминание, что не только Россия занимается такими вещами. Западные спецслужбы вполне могут быть вовлечены.

Уничтоженный лимузин демонстрирует, что, возможно, украинская и западная разведка активно действуют и не ограничиваются пассивными наблюдениями. Есть надежда, что такие инциденты повлияют на Путина и он таки согласится на переговоры о прекращении огня и урегулировании войны.

Полное видео с полковником армии Великобритании в отставке: смотрите видео

Также ходят слухи, что некоторые из ближайших соратников Путина тоже начинают терять терпение и выражают недовольство текущей ситуацией. Так называемая "СВО" продолжается уже третий год. Российская экономика стремительно разрушается – бешеная инфляция и рекордные процентные ставки.

Российские женщины все больше выражают гнев относительно того, сколько их сыновей и внуков погибает на фронте. При этом Россия, по имеющейся информации, не выплачивает компенсаций. Именно матери России имели огромное влияние, когда заставили СССР вывести войска из Афганистана после колоссальных потерь. Поэтому в Москве нарастает недовольство Кремлем и Путиным. Если это заставит Россию к переговорам, то будет важный сдвиг ситуации, но пока мы этого не видим.

Считаете ли вы, что этот инцидент является акцией, которую организовали западные или украинские спецслужбы в ответ на действия России? В прошлом году уничтожили российского генерала Кириллова. Не думаете, что Путин тоже опасается за свою жизнь?

Вы поднимаете очень важную тему. Ликвидация генерала Кириллова была абсолютно неожиданной. Она серьезно повлияла на Кремль и на самого Путина. После этого они резко усилили меры безопасности, но несмотря на это теперь в воздух "высадили" и лимузин.



В Москве взорвали лимузин, который может принадлежать к автопарку Путина / Скриншот с видео

Также в последние дни Украина нанесла несколько успешных ударов вглубь российской территории. Уничтожение 96 крылатых ракет на авиабазе "Энгельс" было крайне значимой операцией. Перенос боевых действий непосредственно в саму Москву является вполне оправданным шагом, учитывая стратегическую важность этого города.

Путин может сколько угодно сидеть за стенами своего бронированного бункера, но он должен осознавать, что происходит на местах. Если президент Трамп не заставит его сесть за стол переговоров, то, возможно, это сделает украинская или западная разведка.

В The Sun писали, как вы уже говорили, что личную охрану Путина проверяли на наличие оружия. Диктатор уже боится своих людей?

Думаю, что это так. Сейчас Путин выглядит довольно параноидально. Есть слухи, что он даже имеет двойников. Если ты уже не доверяешь собственной охране, то это признак, что ты находишься в крайне сложном положении.

Когда я писал об этом в The Telegraph, то сравнил ситуацию с Древним Римом, когда Брут заколол Юлия Цезаря. В этом сравнении Цезарь символизирует Путина, а Брут – кого-то из его ближайшего окружения, кто может повлиять на судьбу диктатора.

Такие злобные тираны являются уязвимыми. Когда ты совершаешь ужасные поступки, то неизбежно порождаешь врагов. Безусловно, Путин имеет врагов среди тех, кто находится рядом. Они приближаются. Путин это чувствует. Поэтому и ввел такие меры безопасности.

Как Путин играет Трампом

Президент США Дональд Трамп сейчас зол на российского диктатора Путина. Россия затягивает переговоры о прекращении огня. Может ли это стать поворотным моментом, который повлияет на позицию Трампа в отношении Путина? Начнет ли Трамп действовать против Кремля?

Будем на это надеяться. Трамп высказался крайне недипломатично, когда сказал о своей злости в отношении Путина. Думаю, президент Трамп считает, что любую ситуацию можно решить через бизнес-сделку. Но он сталкивается с тем, что это работает не совсем так, как с продажей недвижимости.

Путин не играет по его правилам. Трамп говорит ему одно, а диктатор делает противоположное. Он совсем не демонстрирует желания идти на перемирие или мирные переговоры. Кажется, что Путин убежден, что он сейчас выиграет. Некоторые действия Трампа только укрепили его в этом мнении. Когда президент США приостановил предоставление разведданных Украине и заморозил поставки американского вооружения, это имело серьезные последствия. Не только на поле боя, но и в политическом контексте.

Этот шаг дал Путину повод считать, что американский президент и его ближайшее окружение гораздо ближе к Кремлю, чем к Киеву, Лондону или другим европейским союзникам. Это могло повлиять на дальнейшие действия Путина и его восприятие ситуации.

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К счастью, сейчас Трамп, кажется, осознал свои ошибки и начал оказывать давление на Путина. Мы постоянно слышим о тарифах, и уже было его заявление, мол, если Путин не сядет за стол переговоров, то США сделают все, чтобы Россия не могла продавать нефть на мировом рынке. А это действительно возможно.

Если Россия потеряет доходы от продажи нефти и газа, то у нее не останется средств на ведение войны. Это может иметь действительно серьезные последствия. Если Трамп готов вводить тарифы на всех подряд, включая, как шутят, пингвинов в Антарктиде, то надеемся, он наконец введет настоящие санкции против российской нефти. Это может привести к тому, что у Путина гораздо быстрее закончатся деньги для войны.

По вашему мнению, хватит ли вторичных санкций и пошлин, чтобы заставить Россию согласиться на прекращение огня. В частности, речь идет об ограничениях против стран, которые покупают российскую нефть.

Я не думаю, что только этих мер будет достаточно, но они, конечно, усилят давление на Россию. Надо понимать, что Путин все еще считает, что побеждает. Его цели – полный контроль над четырьмя областями, которые Россия сейчас частично оккупировала, и контроль над Крымом. Плюс еще и разрыв связи между Европой и США.

Если Путин не достигнет этого, то это будет его поражением. А диктаторы, которые проиграли, в России долго не живут. Путин это хорошо понимает, поэтому, вероятнее всего, решил воевать до конца. Если он не достигнет поставленных задач, то это будет не просто конец его президентства. Это будет его конец. Именно так поступают с неудачными лидерами в России – с ними полностью расправляются.

При этом Россия согласилась на частичное прекращение огня в воздухе и на море. Это такая тактика Кремля – создать видимость уступки, чтобы Дональд Трамп мог заявить о победе, но не довести дело до настоящего завершения войны? Это просто элемент переговорной игры?

Совершенно верно. Мы уже видели два таких перемирия ранее. В одном случае это было 30-дневное прекращение огня – чернила над соглашением еще не высохли, как Россия уже его нарушила. Частичное перемирие в Черном море на самом деле принесло выгоду исключительно России. При этом они официально даже не соглашались на него.

Сейчас вроде бы есть договоренность, что обе стороны не будут атаковать энергетическую инфраструктуру, но буквально прошлой ночью Россия снова нанесла удар по украинским объектам. Все, что произносится из уст Путина или его переговорщиков, не имеет реального значения. Они продолжают вести войну, не делая никаких реальных и значительных уступок. Это подтверждает их нежелание к конструктивному диалогу.

Это игра на публику. Путин говорит в медиа, но на самом деле не делает ничего, чтобы остановить войну или приблизиться к настоящему прекращению огня.

Хочется верить, что президент Трамп сейчас достаточно умный, чтобы понять, что на самом деле это не он играет Путиным, а Путин играет им. И хочется надеяться, что Трамп и его команда осознают эту реальность и начнут действовать умнее в своих попытках вести диалог с российским диктатором, принимая во внимание всю сложность ситуации.

Весенний призыв может обернуться проблемой для России

Интересно, что даже во время переговоров Владимир Путин продолжал делать враждебные заявления в адрес Украины. Он сказал, что его армия якобы "добьет" украинскую армию. Кроме того, он призвал еще 160 тысяч человек. Это максимальное количество призывников для России с 2011 года. Не думаете ли вы, что все эти события и заявления – это очередное унижение для Дональда Трампа, который пытается договориться о полном прекращении огня?

Абсолютно. Все, что вы сказали – это не действие того, кто ищет мир. Призыв 160 тысяч человек – это невероятно. Лично я считаю, что Путин сделал серьезную ошибку, потому что эти призывники не будут с Дальнего Востока России, не будут этническими русскими, которых Путин использовал ранее.

Скорее всего, это будут сыновья элит из Москвы и Санкт-Петербурга. Будет очень трудно оправдать их смерти, когда они начнутся. В прошлый раз, в начале войны, когда Путин объявил большой призыв, тысячи молодых россиян сбежали из страны. Мы, видимо, увидим то же самое.

Есть только одно, что Трамп может сделать, чтобы посадить Путина за стол переговоров

Также атаки продолжаются. Владимир Путин поклялся полностью уничтожить украинскую армию и выдвинул ряд абсурдных и нереалистичных идей. В частности, предложение о том, что ООН должна взять под свой контроль всю территорию Украины, что является абсолютно бессмысленным и невыполнимым требованием. Думаю, это унижение для Трампа.

Одной из проблем Трампа является то, что люди вроде Пита Хегсета, Стива Уиткоффа и других, которых назначили на важные должности, являются абсолютно неопытными и не подготовленными для этих позиций. Поэтому они делают такие ужасные ошибки. Мы в Великобритании или вы в Украине не можем сильно повлиять на то, кто руководит США сейчас. Но надеемся, что они смогут извлечь уроки из своих ошибок.

Трамп понимает, что на самом деле Путин не заинтересован в каких-либо соглашениях с Белым домом. Единственное, что Путин понимает – это сила. Единственное, что Трамп может сделать – это показать свою сильную военную руку. Потому что, видимо, только так он может заставить Путина сесть за стол переговоров для мира и прекращения огня.



Путин играет с Трампом / Getty Images

В Белом доме преимущественно обсуждают вопросы экономики, вторичных тарифов и санкций, направленных против российской экономики. Однако если ситуация не изменится после еще одной недели застоя, обсуждения могут коснуться других возможных военных вариантов, которые потребуют дальнейших решений. Как вы видите эти военные варианты Трампа в отношении Путина? Или даже варианты, как последний шаг США?

Я считаю, что крайне важно, чтобы Белый дом и Дональд Трамп приняли меры для решения серьезной проблемы утечки разведывательной информации. Особенно после того, как разговоры, проведенные в мессенджере Signal о планах нападения на хуситов и поддержки Европы, были опубликованы и стали известны всему миру, что подорвало доверие к американской разведке и безопасности.

Наиболее разрушительным в этой утечке является то, что фактически Белый дом заявил, что не будет поддерживать Европу в ее помощи Украине. Это было катастрофой. Если Путин думает, что США не помогут Европе, то вполне может считать, что надо продолжать и дальше вести бой.

Только недавно европейские страны наконец осознали угрозу со стороны Путина и начали усиливать свою армию. Даже немцы теперь планируют потратить 200 миллиардов евро на обновление своей армии, но это займет время. Европейские страны теперь мобилизованы под руководством Великобритании и Франции и показывают свою сильную руку.

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Но если бы Трамп и американцы заявили, что они будут поддерживать Европу и Украину, если это будет нужно, думаю, это изменило бы ситуацию и мышление Путина. Сейчас российский диктатор предполагает, что США не будут участвовать в борьбе за Украину, потому что именно так заявили американцы. Для Путина это риск, который стоит того, чтобы продолжать воевать, если американцы не собираются вмешиваться. В идеале они должны сказать: "Да, мы будем участвовать в поддержке Европы и Украины, если это будет нужно".

Лето станет решающим периодом в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новую наступательную операцию в Сумской области с целью дальнейшего продвижения на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей, что может значительно повлиять на стратегическую ситуацию в этом регионе. Какие шансы России на большой прорыв сейчас, когда Украина, защищаясь, продолжает удерживать свои сильные и мощные оборонительные позиции?

Существует множество слухов, что Россия планирует большую атаку в Сумской области и активно направляет туда свои силы, готовясь к масштабному наступлению в этом стратегически важном регионе. Однако многие из этих российских войск плохо подготовлены. Лично я думаю, что это снова будут классические тактики России, когда они просто отправляют все больше людей на практически самоубийственные атаки. Пока Украина имеет достаточно боеприпасов, поступающих с Запада. Они должны удержать эти позиции.

Также хотел бы добавить, что я общался с людьми в бригадах там. Россияне снова используют химическое оружие. Как я понимаю, они ежедневно используют хлорпикрин на границе. Это их способ нападения. К счастью, я понимаю, что сейчас на передовую направляется много тысяч британских противогазов, респираторов, поэтому надеюсь, это поможет украинским защитникам бороться лучше. Но это вызывает беспокойство.

Ключевым моментом здесь является обеспечение Украины всеми необходимыми боеприпасами и военным оборудованием, которые являются критически важными для успешной обороны и защиты территории страны от внешней агрессии. По этому Путин, вероятно, чувствует, что стоит продолжать, потому что США, по его мнению, не будут приходить на помощь Украине.

Именно поэтому важно, чтобы США выполняли свои обещания и поддерживали, если это будет необходимо, до того, как европейские армии смогут достичь нужной силы, чтобы предотвратить падение Украины. По моему мнению, лето станет важным и решающим периодом для развития событий. Но я уверен, что Украина имеет военную мощь и дух, чтобы сопротивляться этой последней возможной атаке.

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО генерал Кристофер Каволи выступил перед Конгрессом, где поднял важные вопросы относительно текущей безопасности и оборонной ситуации. Он сказал, что Украина уже решила свои старые проблемы с нехваткой личного состава, однако Россия все еще сталкивается с подобной проблемой. Что это означает для этой стадии войны?

Это действительно хорошая новость. Когда был в танковом музее с генералом Валерием Залужным на открытии выставки Украины, там было много украинских и британских солдат, которые говорили об обучении. Это было действительно впечатляюще. Кажется, обучение продолжается очень хорошо. А Россия не обучает своих призывников. Неподготовленный призывник – практически бесполезен. Поэтому Россия, кажется, не озабочена потерями.

Некоторые источники говорят, что Россия приближается к миллиону потерь, что почти невозможно представить. Но это во многом из-за того, что они отправляют необученных пехотинцев и танкистов на передовую, которые просто не знают, как действовать. Они делают ошибки и гибнут тысячами.

В то же время украинские солдаты получают хорошее обучение. Теперь есть много опытных бойцов, которые могут передать свой опыт новичкам. Поэтому с точки зрения профессионализма Украина теперь как защитник, находится в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году. Это хорошие новости. Но, конечно, все искренне надеются, что жестокие боевые действия и насилие прекратятся как можно быстрее, чтобы избежать дальнейших жертв и страданий.

"Коалиция желающих" – не пустая угроза и в России это понимают

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продвигает создание "коалиции желающих". Эта коалиция планирует саммит в штаб-квартире НАТО. Что вы думаете о текущем этапе военного планирования, который сейчас происходит в Европе?

Думаю, военное планирование сейчас на достаточно продвинутом уровне. Общаясь с некоторыми британскими военными планировщиками, могу сказать, что сделали огромное количество работы и достигли значительного прогресса. Также проводят много тренировок как совместных, так и индивидуальных. Поэтому послание, которое выходит, и послание, которое должны услышать в Москве, следующее:

Европа серьезно настроена, они имеют планы. Они считают, что имеют правильную структуру сил и ресурсы для создания того, что называют силой для обеспечения мира. Эта сила имеет достаточный огневой потенциал, чтобы сдерживать и отражать российские войска, если те будут нарушать границы. Ведется большая работа по обеспечению воздушного прикрытия силами европейского НАТО – примерно 140 истребителей. Как мне известно, эта работа уже на достаточно продвинутом уровне.

Поэтому да, думаю, что страны Европы, которые возглавляют Великобритания и Франция, действительно относятся к этому очень серьезно и понимают важность ситуации. Они вкладывают много ресурсов и планируют использовать эти силы, если будет нужно. Это не какая-то пустая угроза, не просто политические заявления. Кремль осознает это и воспринимает серьезно.

Я не думаю, что страны европейского НАТО замедлят свои усилия. Наоборот они ускоряют их. Если скоро смогут достичь какого-то перемирия, можно ожидать, что страны европейского НАТО, "коалиция желающих", готовы, настроены и способны ввести значительную силу в Украину, чтобы обеспечить удержание мира.