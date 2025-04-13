У Москві, неподалік штаб-квартири ФСБ, підірвали лімузин, який, імовірно, входить до кортежу Владіміра Путіна. Цей інцидент неабияк налякав російського диктатора, і він навіть почав боятися власних охоронців.

Становище Путіна погіршується, деякі з його найближчих союзників втрачають терпіння через невдачі так званої СВО. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Путін має ворогів серед тих, хто поруч, і відчуває, що вони наближаються.

Більше про проблеми в Кремлі, можливий наступ Росії на Сумщину та як Путін принижує Дональда Трампа – читайте далі в матеріалі.

Цікаво Таємні плани ворожого флоту․ Як Росія будує новий авіаносець та готується до майбутніх війн

Хто може стояти за підривом лімузина в Москві

Німецьке видання Bild пише, що неподалік від штаб-квартири ФСБ підірвали лімузин, який може входити до кортежу Путіна. Це спричинило паніку в Кремлі. Чи можна це розцінювати як замах на Владіміра Путіна?

Сьогодні циркулює багато чуток та спекуляцій з цього приводу. Очевидно, що Путін сильно стурбований питаннями своєї безпеки й робить все, щоб убезпечити себе. Минулого тижня в соцмережах опублікували фото, як перевіряють його власних охоронців щодо наявності зброї.

Усі дуже добре знають про диверсії, які російські таємні агенти проводили по всій Європі упродовж останніх 12 місяців. Керівники ЦРУ та британської МІ-6 ще на Різдво попереджали, що все це наростатиме. Ми бачили пожежі в Берліні, Лондоні та інших європейських містах. Цілком можливо, що це зробили російські диверсанти. Але випадок із лімузином – це нагадування, що не тільки Росія займається такими речами. Західні спецслужби цілком можуть бути залучені до цього акту.

Знищений лімузин демонструє, що, можливо, українська та західна розвідка активно діють та не обмежуються пасивними спостереженнями. Є сподівання, що такі інциденти вплинуть на Путіна і він таки погодиться на переговори про припинення вогню та врегулювання війни.

Повне відео з полковником армії Великої Британії у відставці: дивіться відео

Також лунають чутки, що деякі з найближчих соратників Путіна теж починають втрачати терпіння та висловлюють невдоволення поточною ситуацією. Так звана СВО триває вже третій рік. Російська економіка стрімко руйнується через шалену інфляцію та рекордні відсоткові ставки.

Російські жінки дедалі більше висловлюють гнів щодо того, скільки їхніх синів та внуків гине на фронті. Водночас Росія, за наявною інформацією, не виплачує компенсацій. Саме матері Росії мали величезний вплив, коли змусили СРСР вивести війська з Афганістану після колосальних втрат. Тож у Москві наростає невдоволення Кремлем та Путіним. Якщо це спонукає Росію до переговорів, то буде важливе зрушення ситуації, але поки що ми цього не бачимо.

Чи вважаєте ви, що цей інцидент є акцією, яку організували західні чи українські спецслужби у відповідь на дії Росії? Минулого року знищили російського генерала Кирилова. Чи не думаєте, що Путін теж побоюється за своє життя?

Ви порушуєте дуже важливу тему. Ліквідація генерала Кирилова була абсолютно несподіваною. Вона серйозно вплинула на Кремль та на самого Путіна. Після цього вони різко посилили заходи безпеки, але попри це тепер у повітря "висадили" і лімузин.



У Москві підірвали лімузин, який може належати до автопарку Путіна / Скриншот із відео

Також останніми днями Україна завдала кілька успішних ударів углиб російської території. Знищення 96 крилатих ракет на авіабазі "Енгельс" було вкрай значущою операцією. Перенесення бойових дій безпосередньо в саму Москву – цілком виправданий крок з огляду на стратегічну важливість цього міста.

Путін може скільки завгодно сидіти за стінами свого броньованого бункера, але він має усвідомлювати, що відбувається на місцях. Якщо президент Трамп не змусить його сісти за стіл переговорів, то, можливо, це зробить українська чи західна розвідка.

У The Sun писали, як ви вже говорили, що особисту охорону Путіна перевіряли на наявність зброї. Диктатор уже боїться своїх людей?

Гадаю, що це так. Нині Путін виглядає досить параноїдально. Є чутки, що він навіть має двійників. Якщо ти вже не довіряєш власній охороні, то це ознака, що ти перебуваєш у вкрай складному становищі.

Коли я писав про це в The Telegraph, то порівняв ситуацію зі Стародавнім Римом, коли Брут заколов Юлія Цезаря. У цьому порівнянні Цезар символізує Путіна, а Брут – когось із його найближчого оточення, хто може вплинути на долю диктатора.

Такі злісні тирани є вразливими. Коли ти робиш жахливі вчинки, то неминуче породжуєш ворогів. Безумовно, Путін має ворогів серед тих, хто перебуває поруч. Вони наближаються. Путін це відчуває. Тому й запровадив такі заходи безпеки.

Як Путін грається Трампом

Президент США Дональд Трамп сьогодні злий на російського диктатора Путіна. Росія затягує переговори про припинення вогню. Чи може це стати поворотним моментом, який вплине на позицію Трампа щодо Путіна? Чи почне Трамп діяти проти Кремля?

Будемо на це сподіватися. Трамп висловився вкрай недипломатично, коли сказав про свою злість щодо Путіна. Думаю, президент Трамп вважає, що будь-яку ситуацію можна вирішити через бізнес-угоду. Але він зіштовхується з тим, що це працює не зовсім так, як із продажем нерухомості.

Путін не грає за його правилами. Трамп каже йому одне, а диктатор робить протилежне. Він зовсім не демонструє бажання йти на перемир'я чи мирні переговори. Видається, що Путін переконаний, що він виграє. Деякі дії Трампа лише зміцнили його в цій думці. Коли президент США призупинив надання розвідданих Україні та заморозив постачання американського озброєння, це мало серйозні наслідки. Не лише на полі бою, але й у політичному контексті.

Цей крок дав Путіну привід вважати, що американський президент та його найближче оточення набагато ближче до Кремля, ніж до Києва, Лондона чи інших європейських союзників. Це могло вплинути на подальші дії Путіна та його сприйняття ситуації.

Зверніть увагу Перемир'я Шредінгера: чому існує лише на словах Путіна і Трампа та не працює для України

На щастя, натепер Трамп, здається, усвідомив свої помилки та почав тиснути на Путіна. Ми постійно чуємо про тарифи, і вже була його заява, що, мовляв, якщо Путін не сяде за стіл переговорів, то США зроблять усе, аби Росія не могла продавати нафту на світовому ринку. А це справді можливо.

Якщо Росія втратить доходи від продажу нафти та газу, то у неї не залишиться коштів на ведення війни. Це може мати справді серйозні наслідки. Якщо Трамп готовий запроваджувати тарифи на всіх поспіль разом з пінгвінами в Антарктиді, як жартують, то сподіваймося, він нарешті запровадить справжні санкції проти російської нафти. Це може привести до того, що у Путіна набагато швидше закінчаться гроші для війни.

На вашу думку, чи вистачить вторинних санкцій та мит, аби змусити Росію погодитися на припинення вогню? Зокрема, йдеться про обмеження проти країн, які купують російську нафту.

Я не думаю, що тільки цих заходів буде достатньо, але вони, звісно, посилять тиск на Росію. Треба розуміти, що Путін все ще вважає, що перемагає. Його цілі – повний контроль над чотирма областями, які Росія нині частково окупувала, та контроль над Кримом. Плюс ще й розрив зв'язку між Європою та США.

Якщо Путін не досягне цього, то це буде його поразкою. А диктатори, які програли, в Росії довго не живуть. Путін це добре розуміє, тому, найімовірніше, вирішив воювати до кінця. Якщо він не досягне поставлених завдань, то це буде не просто кінець його президентства. Це буде його кінець. Саме так чинять із невдалими лідерами в Росії – з ними повністю розправляються.

Проте Росія погодилася на часткове припинення вогню у повітрі та на морі. Це така тактика Кремля – створити видимість поступки, щоб Дональд Трамп міг заявити про перемогу, але не довести справу до справжнього завершення війни? Це просто елемент переговорної гри?

Абсолютно правильно. Ми вже бачили два такі перемир'я раніше. В одному випадку це було 30-денне припинення вогню – чорнило над угодою ще не висохло, як Росія вже його порушила. Часткове перемир'я в Чорному морі насправді принесло вигоду винятково Росії. Хоча росіяни офіційно навіть не погоджувалися на нього.

Натепер начебто є домовленість, що обидві сторони не атакуватимуть енергетичну інфраструктуру одна одної, але буквально минулої ночі Росія знову завдала удару по українських об'єктах. Усе, що вимовляється з вуст Путіна або його переговорників, не має реального значення. Вони продовжують вести війну, не роблячи жодних реальних і суттєвих поступок. Це підтверджує їхнє небажання конструктивного діалогу.

Це гра на публіку. Путін говорить у медіа, але насправді не робить нічого, щоб зупинити війну чи наблизитися до справжнього припинення вогню.

Хочеться вірити, що президент Трамп тепер досить розумний, щоб зрозуміти, що насправді це не він грає Путіним, а Путін грає ним. І хочеться сподіватися, що Трамп та його команда усвідомлюють цю реальність і почнуть діяти розумніше у своїх спробах вести діалог із російським диктатором, беручи до уваги всю складність ситуації.

Весняний призов може обернутися проблемою для Росії

Цікаво, що навіть під час переговорів Владімір Путін продовжував робити ворожі заяви на адресу України. Він сказав, що його армія начебто доб'є українську армію. Крім того, він призвав ще 160 тисяч людей. Це максимальна кількість призовників у Росії із 2011 року. Чи не думаєте ви, що всі ці події та заяви – це чергове приниження Дональда Трампа, який намагається домовитися про повне припинення вогню?

Абсолютно. Усе, що ви сказали – це не дія того, хто шукає мир. Призов 160 тисяч осіб – це неймовірно. Особисто я вважаю, що Путін зробив серйозну помилку, тому що ці призовники не будуть із Далекого Сходу Росії, не будуть етнічними росіянами, яких Путін використав раніше.

Найімовірніше, це будуть сини еліт із Москви та Санкт-Петербурга. Буде дуже важко виправдати їхні смерті, коли вони почнуться. Минулого разу, на початку війни, коли Путін оголосив великий призов, тисячі молодих росіян втекли з країни. Ми, мабуть, побачимо те саме.

Є лише одне, що Трамп може зробити, щоб посадити Путіна за стіл переговорів

Також атаки продовжуються. Владімір Путін присягнувся повністю знищити українську армію та висунув низку абсурдних і нереалістичних ідей. Зокрема, пропозицію про те, що ООН має взяти під свій контроль всю територію України, що є абсолютно безглуздою та нездійсненною вимогою. Думаю, це приниження Трампа.

Однією з проблем Трампа є те, що люди на зразок Піта Гегсета, Стіва Віткоффа та інших, яких призначили на важливі посади, є абсолютно недосвідченими та непідготовленими до цих позицій. Тому вони роблять такі жахливі помилки. Ми у Великій Британії чи ви в Україні не можемо сильно вплинути на те, хто керує США тепер. Але сподіваймося, що вони зможуть винести уроки зі своїх помилок.

Трамп розуміє, що насправді Путін не зацікавлений у будь-яких угодах із Білим домом. Єдине, що Путін розуміє, – це сила. Єдине, що Трамп може зробити, – це показати свою сильну воєнну руку. Бо, мабуть, тільки так він може змусити Путіна сісти за стіл переговорів для миру та припинення вогню.



Путін грається з Трампом / Getty Images

У Білому домі переважно обговорюють питання економіки, вторинних тарифів і санкцій, спрямованих проти російської економіки. Однак якщо ситуація не зміниться після ще одного тижня застою, обговорення можуть торкнутися інших воєнних варіантів, які потребуватимуть подальших рішень. Як ви бачите ці воєнні варіанти Трампа щодо Путіна? Чи навіть варіанти, які можуть бути останнім кроком США?

Я вважаю, що вкрай важливо, щоб Білий дім і Дональд Трамп вжили заходів для розв'язання серйозної проблеми витоку розвідувальної інформації. Особливо після того, як розмови, проведені у месенджері Signal щодо планів нападу на хуситів та підтримки Європи, були опубліковані та стали відомі всьому світу, що підірвало довіру до американської розвідки та безпеки.

Найбільш руйнівним у цьому витоку є те, що фактично Білий дім заявив, що не підтримуватиме Європу в її допомозі Україні. Це було катастрофою. Якщо Путін думає, що США не допоможуть Європі, то цілком може вважати, що треба продовжувати й далі вести бій.

Лише нещодавно європейські країни нарешті усвідомили загрозу з боку Путіна та почали посилювати свою армію. Навіть німці тепер планують витратити 200 мільярдів євро на оновлення своєї армії, але це займе час. Європейські країни тепер мобілізовані під керівництвом Великобританії та Франції та показують свою сильну руку.

До речі "Коаліція охочих" і 800 мільярдів на зброю: яка роль України в новій архітектурі безпеки Європи

Але якби Трамп та американці заявили, що вони підтримуватимуть Європу та Україну, якщо це буде потрібно, думаю, це змінило б ситуацію та мислення Путіна. Наразі російський диктатор припускає, що США не братимуть участі у боротьбі за Україну, бо саме так заявили американці. З погляду Путіна це ризик, вартий того, щоб продовжувати воювати, якщо американці не збираються втручатися. В ідеалі вони мають сказати: "Так, ми братимемо участь у підтримці Європи та України, якщо це буде потрібно".

Літо стане вирішальним періодом у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову наступальну операцію в Сумській області з метою подальшого просування на території Сумської, Харківської та Запорізької областей, що може суттєво вплинути на стратегічну ситуацію в цьому регіоні. Які шанси Росії на великий прорив тепер, коли Україна, захищаючись, продовжує утримувати свої сильні та потужні оборонні позиції?

Існує безліч чуток, що Росія планує велику атаку в Сумській області та активно спрямовує туди свої сили, готуючись до масштабного наступу в цьому стратегічно важливому регіоні. Однак багато з цих російських військ погано підготовлені. Особисто я думаю, що це знову будуть класичні тактики Росії, коли вони просто відправляють дедалі більше людей на фактично самогубні атаки. Поки Україна має достатньо боєприпасів, що надходять із Заходу. Вона має утримати ці позиції.

Також я хотів би додати, що я спілкувався з людьми у бригадах там. Росіяни знову використовують хімічну зброю. Як я розумію, вони щодня використовують хлорпікрин на кордоні. Це їхній спосіб нападу. На щастя, я розумію, що сьогодні на передову прямує багато тисяч британських протигазів, респіраторів, тому сподіваюся, це допоможе українським захисникам боротися краще. Але це спричиняє занепокоєння.

Ключовим моментом тут є забезпечення України всіма необхідними боєприпасами та воєнним обладнанням, які є критично важливими для успішної оборони та захисту території країни від зовнішньої агресії. Щодо цього Путін, імовірно, відчуває, що варто продовжувати, тому що США, на його думку, не приходитимуть на допомогу Україні.

Саме тому важливо, щоб США виконували свої обіцянки та підтримували, якщо це буде потрібно, Україну до того, як європейські армії зможуть досягти певної сили, щоб запобігти падінню України. На мою думку, літо стане важливим і вирішальним періодом у розвитку подій. Але я впевнений, що Україна має військову міць і дух, щоб чинити опір цій, можливо, останній атаці.

Верховний головнокомандувач Збройних сил НАТО генерал Крістофер Каволі виступив перед Конгресом, де порушив важливі питання щодо поточної безпеки та оборонної ситуації. Він сказав, що Україна вже розв'язала свої старі проблеми із нестачею особового складу, проте Росія все ще стикається з подібною проблемою. Що це означає для цієї стадії війни?

Це справді гарна новина. Коли я був у танковому музеї з генералом Валерієм Залужним на відкритті виставки України, там було багато українських та британських солдатів, які говорили про навчання. Це було справді разюче. Видається, навчання триває дуже добре. А Росія не навчає своїх призовників. Непідготовлений призовник – фактично безкорисний. Тому Росія, здається, не переймається втратами.

Деякі джерела кажуть, що Росія наближається до мільйона втрат, що майже неможливо уявити. Але це багато в чому через те, що росіяни відправляють ненавчених піхотинців та танкістів на передову, які просто не знають, як діяти. Вони роблять помилки та гинуть тисячами.

Водночас українські солдати здобувають гарне навчання. Тепер є багато досвідчених бійців, які можуть передати свій досвід новачкам. Тому з погляду професіоналізму Україна тепер як захисник перебуває в набагато кращому становищі, ніж минулого року. Це добрі новини. Але, звичайно, всі щиро сподіваються, що жорстокі бойові дії та насильство припиняться якнайшвидше, щоб уникнути подальших жертв і страждань.

"Коаліція охочих" – не порожня загроза, і в Росії це розуміють

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер просуває створення "коаліції охочих". Ця коаліція планує саміт у штаб-квартирі НАТО. Що ви думаєте про поточний етап воєнного планування, який натепер відбувається у Європі?

Думаю, воєнне планування нині на досить просунутому рівні. Спілкуючись із деякими британськими воєнними планувальниками, можу сказати, що вони зробили величезну кількість роботи та досягнули неабиякого прогресу. Також вони проводять багато тренувань як спільних, так і індивідуальних. Тому послання, яке виходить, і послання, яке мають почути у Москві, таке:

Європа серйозно налаштована, вона має плани. Вона вважає, що має правильну структуру сил і ресурси для створення того, що називають силою для забезпечення миру. Ця сила має достатній вогневий потенціал, щоб стримувати та відбивати російські війська, якщо ті порушуватимуть кордони. Ведеться велика робота щодо забезпечення повітряного прикриття силами європейського НАТО – приблизно 140 винищувачами. Як мені відомо, ця робота вже на досить просунутому рівні.

Тому думаю, що країни Європи, які очолюють Велика Британія та Франція, дійсно ставляться до ситуації дуже серйозно і розуміють її важливість. Вони вкладають багато ресурсів і планують використовувати ці сили, якщо буде потрібно. Це не якась порожня загроза, не просто політичні заяви. Кремль усвідомлює це і сприймає серйозно.

Я не думаю, що країни європейського НАТО сповільнять свої зусилля. Навпаки, вони пришвидшують їх. Якщо скоро буде досягнуто якесь перемир'я, можна очікувати, що країни європейського НАТО, "коаліція охочих", готові, налаштовані та здатні ввести велику силу в Україну, щоб забезпечити утримання миру.